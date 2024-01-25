Defne Samyeli hakkındaki aşk iddiasını duyan Sevda Demirel: Adamsız duramıyorsun...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın eski ortağı ve yakın arkadaşı Muzaffer Yıldırım ile aşk yaşıyor. Bu iddia sosyal medyaya bomba gibi düştü.

İddialar sosyal medyada konuşulurken Sevda Demirel'den beklenmedik bir yorum geldi.

Demirel, Defne Samyeli'ni çok sevdiğini belirtip "Adamsız duramıyorsun, git bir tedavi ol lütfen" çağrısında bulununca sosyal medyada da gündem olmuştu.

Sevda Demirel son yıllarda Neslihan Doğrusöz olarak tanınan ve cinsiyet değiştirerek Doruk Doğrusöz olan eski yarışmacıyla aşk yaşamıştı.





