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  4. Defne Samyeli hakkındaki aşk iddiasını duyan Sevda Demirel: Adamsız duramıyorsun...

Defne Samyeli hakkındaki aşk iddiasını duyan Sevda Demirel: Adamsız duramıyorsun...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.01.2024 08:03 | Son Güncelleme:
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Defne Samyeli'nin eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın arkadaşıyla yeni bir aşka yelken açtığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bir dönemin unutulmaz ismi Sevda Demirel Defne Samyeli'nin aşk hayatına dair olay ifadeler kullandı.

Defne Samyeli hakkındaki aşk iddiasını duyan Sevda Demirel: Adamsız duramıyorsun...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın eski ortağı ve yakın arkadaşı Muzaffer Yıldırım ile aşk yaşıyor. Bu iddia sosyal medyaya bomba gibi düştü.

İddialar sosyal medyada konuşulurken Sevda Demirel'den beklenmedik bir yorum geldi.

Bomba aşk iddiası! Defne Samyeli eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın arkadaşıyla birlikte... Bomba aşk iddiası! Defne Samyeli eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın arkadaşıyla birlikte...

Demirel, Defne Samyeli'ni çok sevdiğini belirtip "Adamsız duramıyorsun, git bir tedavi ol lütfen" çağrısında bulununca sosyal medyada da gündem olmuştu.

Ekran Alıntısı

Sevda Demirel son yıllarda Neslihan Doğrusöz olarak tanınan ve cinsiyet değiştirerek Doruk Doğrusöz olan eski yarışmacıyla aşk yaşamıştı.

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Defne Samyeli magazin sevgilisi
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