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Değişimiyle gündemdeydi... Sevda Demirel kazancını bakın nereye yatırmış

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.07.2024 13:06
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Ünlüler dünyasında bir döneme damga vuran isimlerden Sevda Demirel, son dönemde değişimiyle gündemdeydi. Geçtiğimiz yıllarda Doruk Doğrusöz ile aşk yaşayan ünlü ismin son halini görenler tanımakta güçlük çekmişti. Uzun zamandır herhangi bir projede yer almayan Sevda Demirel şimdi açıklamalarıyla dikkat çekti. Sevda Demirel kazancını bakın nereye yatırmış...

Değişimiyle gündemdeydi... Sevda Demirel kazancını bakın nereye yatırmış

2001-2002 yılları arasında yayınlanan 'İki Kere Kiki' adlı programda Hande Ataizi'ne canlı yayında attığı tokat ile magazin tarihine adını yazdıran Sevda Demirel uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

DEĞİŞİMİYLE GÜNDEMDEYDİ

Yüzündeki ve vücudundaki dolguları çıkaran Sevda Demirel son dönemde değişimiyle dikkat çekmişti. Yüzündeki değişimle adeta bambaşka biri haline dönüşen Demirel'i görenler tanımakta güçlük çekmişti.

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Uzun zamandır herhangi bir projede yer almayan Sevda Demirel geçimini nasıl sağladığını açıkladı.

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YATIRIMI BAKIN NEREYE YAPMIŞ

"Proje yapmak istiyorum" diyen Sevda Demirel, "Ama teklif gelmiyor. Kafalarında beni agresif ve ters kadın şablonu oluşturdular. Doğal olarak teklif almıyorum. Çok şahane şarkı yaptım onu bile kimse umursamadı zamanında birikimim vardı. Bir yerden kira alıyorum. Bankadan biraz para var, oradan biraz gelir alıyorum. Hiç ihtiyacım olmadı bu hayatta" ifadelerini kullandı.

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