Değişimler geliyor... Balık burcu mart 2021 aylık burç yorumu (20 Şubat - 20 Mart )

Yükseleni balık ve Güneş'i balık burcunda olan kişilerin mart 2021 aylık burç yorumları nasıl olacak sorusu gündem oldu. Bu ay gökyüzünde geçtiğimiz 27 Şubat'ta Başak Dolunayı yaşandı. 13 Mart 2021 Balık Yeniayı olacak ve 28 Mart 2021 Terazi Dolunayı gerçekleşecek. Balık burcu mart ayında bu gökyüzü olaylarından nasıl etkilenecek? Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel 2021 mart ayı balık burcu yorumumuzu hazırladık.. 20 Şubat - 20 Mart tarihleri arasında doğan balık burçlarını bu ay neler bekleyecek? Balık burcunu 2021 mart yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında balık burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Mart aylık burçlarda balık burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.
İşte Balık Burcu mart aylık burç yorumu...
Bu ay finansal gündemler, kişisel gelişim konuları, ilişkilerde tavır değişimleri, dış görüntünüzle ilgili yenilikler ve şifalanma süreçleri ön planda olacak.
3 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. Ruhen, zihnen ve bedenen enerjiyi, hareketi getiren bu transit ile ay boyunca daha hareketli olacaksınız. Kendinizi keşfe çıkabilir, geliştirmeniz gereken yanlarınızı daha iyi görebilir, hatalarınızın ayırdına varabilirsiniz. Aile içi ilişkilerde fikirler ve tavırlar ayrılabilir. Farklılıklara anlayış gösterme zamanı. Eviniz için önemli harcamalar yapabilirsiniz.
13 Mart tarihine Balık burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında beden sağlığınızla ilgili destekler ve tedaviler alabilirsiniz. Estetik konularda hizmetler alabilirsiniz. Hayatınızın her alanında daha uzun vadeli bakarak yaklaşacağınız, ilerisini düşünerek hareket edeceğiniz günlerde olacaksınız. Yeni bir ilişkinin ilk adımları içerisinde olabilirsiniz.
20 Mart Güneş Koç burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında finansal konular ön planda olacak. Harcamalarınız artacak. Birden fazla ödeme ve borç karşınıza gelebilir. Bolluk bilinci içinde olmaya çalışarak paranızın bereketini koruyabilirsiniz.
28 Mart tarihinde Terazi burcunda Dolunay meydana geliyor. Bu tarih ve civarında finansal konular gündemde olmaya devam edecek. İnsanlardan yana maddi destekler, faydalar ve yardımlar görebilirsiniz. Hediye alma-verme, borç alma-verme gündemleri oluşabilir. Miras, tazminat ve nafaka gündemlerinde netleşme yaşanabilir. Haklının hakkının teslim edileceği bir süreç geçireceksiniz.
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