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  4. Dehşet anları! Komşularının oğullarını dakikalarca dövdüler

Dehşet anları! Komşularının oğullarını dakikalarca dövdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 16:07 | Son Güncelleme

Gaziantep'te bir çift, oğullarıyla kavga eden komşularının çocuğu 10 yaşındaki Muhammet Uğur K.'yi garajda dakikalarca dövdü.

Dehşet anları! Komşularının oğullarını dakikalarca dövdüler

Gaziantep'in Akkent Mahallesi’nde oturan Muhammed Uğur K., bisiklet sürerken komşularının oğlu ile çarpıştı. İki çocuk arasında çıkan tartışmanın ardından Muhammed Uğur K., bisikletini apartmanlarının garajına bırakmaya gitti. Bu sırada kavga ettiği arkadaşının anne ve babası, garaja gelerek Muhammet Uğur K.'yi dövdü. Çift, küçük çocuğu yere yatırıp, dakikalarca darbetti.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Güvenlik kameralarına da yansıyan şiddetin ardından çocuklarını hastaneye götürüp tedavi ettiren ailesi, komşularından şikayetçi oldu.

Kaynak: DHA

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