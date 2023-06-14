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Dehşet anları yoldan geçen sürücünün kamerasına yansıdı: Sel sularına karışan çamur araçları yuttu! Heyelanda araçta sıkışıp kaldılar

14.06.2023 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de son günlerde selle mücadele eden illerden biri Afyonkarahisar oldu. Afyonkarahisar-Denizli karayolu üzerinde heyelan gerçekleşti. Heyelana araçlarında yakalanan 4 kişi sıkışmış durumda mahsur kaldı, aralarından biri yaşamını yitirdi. O sırada yoldan geçen bir TIR sürücüsü ise kamerayla kayıttaydı. Kameraya sel sularıyla akan çamurun süratle gelip araçları yuttuğu dehşet anları ansıdı.

Dehşet anları yoldan geçen sürücünün kamerasına yansıdı: Sel sularına karışan çamur araçları yuttu! Heyelanda araçta sıkışıp kaldılar

Sel sularıyla birlikte tonlarca toprak karayoluna indi, çamurlu su araçları yuttu! Bir kişinin yaşamını yitirmesine de yol açan olayın korkunç görüntüleri ortaya çıktı.

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HEYELANA ARAÇTA YAKALANDILAR

Afyonkarahisar-Denizli karayolu Dazkırı ilçesi Sarıkavak köyünde meydana gelen olayda; sağanak yağış sonrası oluşan sel ile birlikte heyelan oldu. Tepelerden akan tonlarca toprak karayoluna indi. Olayda heyelana yakalanan iki araç içindeki 4 kişi sıkıştı.

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SIKIŞIP HAYATINI KAYBETTİ

Araçların birinde sürücü Abdullah Batur (63) ve arkadaşı Mehmet Seçkin (52) kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Diğer araçta sıkışan sürücü Nevzat Emer hayatını kaybederken, yanında bulanan eşi Zuliye Emer ise yaralandı. Saatlerce süren çalışmaların ardından hurdaya dönen araçlar çıkarılırken, yol kısmı olarak trafiğe açıldı.

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FELAKETİN BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SEREN GÖRÜNTÜ

Olayın ardından selin geldiği anlar bir TIR sürücüsünün kamerasına yansıdı. Görüntülerde selin şiddetli bir şekilde gelme anı ve o esnada bir aracın tamamen yutulduğu, diğer aracın ise çamurun etrafını doldurduğu anlar yer aldı. Felaketi gözler önüne seren bu görüntüler dehşeti yansıtırken, karayolunun Denizli istikametini tamamen kaplayan sel o esnada yoldan geçen diğer sürücülere de korku dolu anlar yaşattı. Bir diğer sürücüde o anları kayıt altına alarak uyarılarda bulundu.

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(İHA)

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