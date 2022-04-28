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  4. Dehşet saçan eşini bıçakla öldürmüştü! 2 çocuk annesi kadın hakkında istenen ceza belli oldu

Dehşet saçan eşini bıçakla öldürmüştü! 2 çocuk annesi kadın hakkında istenen ceza belli oldu

28.04.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boşanma aşamasındaki eşi Ahmet Özdemir'i bıçaklayarak öldüren Nuran Özdemir hakkında mahkeme kararı belli oldu. İki çocuk annesi kadın hakkında 'haksız tahrik altında eşini öldürme' suçundan 24 yıla kadar hapis cezası istendi. Duruşmada ifade veren Özdemir, eşini kasten öldürmediğini, ölmemek için kendini savunduğunu ileri sürdü.

Dehşet saçan eşini bıçakla öldürmüştü! 2 çocuk annesi kadın hakkında istenen ceza belli oldu

Nuran Özdemir, eşi Ahmet Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada olayın yaşandığı anları anlattı. Olay günü boşanma aşamasındaki eşi Ahmet Özdemir'in küfürler eşliğinde bağıra çağıra kapıyı tekmelediğini söyleyen Nuran Özdemir, eşinin kendini darbettiğini öne sürdü. Bıçağın eşine geldiğini fark etmediğini belirten Nuran Özdemir, "Ölmemek için kendimi savundum. O beni yere düşürseydi yemin ederim beni öldürecekti" diye konuştu.

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İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Nuran Özdemir getirilirken, maktulün annesi Sevgi Özdemir, kardeşi Hülya Özmen ve Senem Erol da hazır bulundu. Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Nuran Özdemir'in haksız bir eylemin meydana getirdiği şiddetli elemin etkisiyle elindeki bıçakla yaralaması üzerine maktül Ahmet Özdemir'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Savcı, sanık Nuran Özdemir'e "Haksız tahrik altında kasten eşi öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talep etti.

KASTEN ÖLDÜRME İDDİASINI KABUL ETMEDİ

Mütalaaya karşı sözü sorulan Nuran Özdemir ise kasten öldürme suçlamasını kabul etmediğini belirterek "Eşimin geleceğinden haberim yoktu. Niçin geldiğinden de haberim yoktu. Haberim olsaydı güzel güzel konuşup eve alırdım. Niye geldiğini bilmediğim için geldiğinde korktum. Aramızda boşanma davası olduğu için görüşmek istemiyordum. Maktül kapıya geldiğinde elimde bıçak yoktu. Kapıya vurunca korktuk" dedi.

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"ÇOCUKLARIM YALNIZ, TAHLİYEMİ TALEP EDERİM"

Eşinin daha önce de kendisini dövdüğünü belirten Özdemir, "Eşimin huyunu suyunu biliyordum. Olaydan bir ay önce de aynı tehdidi yapmıştı. Ayağıyla kapıya vuruyordu. 'Aç, çocuğumu göreceğim' diyerek küfrediyordu. Telaşla bir anda bir şey yapmaz diye düşünerek kapıyı açtım. Kapıyı açınca 'Hepimiz iyiyiz, evine git' diye söyledim ancak maktül bağırmaya başladı. Yumruklarla saldırdı. Kapının ağzında itiştik. Kızım araya girdi, 'Annemi öldüreceksin, yapma baba' dedi. O ana kadar benim elimde elimde bıçak yoktu. Kızım araya girmesi sırasında boşluk oluştu. Bu boşluktan istifade suça konu bıçağı aldım. O anda maktül bana, bıçağı aldığımı görünce ne yapıyorsun, bıçağı eline mi aldın. O bıçağı alır sana sokarım' diye bağırdı. Sonra ben yine darbelere maruz kaldım. Bıçağın maktüle denk geldiğini anlamadım. Ölmemek için kendimi savundum. O beni yere düşürseydi yemin ederim beni öldürecekti. Onun beni öldürmeyi aklına koyduğunu biliyorum. O kişiyi çok iyi tanıyorum. Gerçekten öldürmek istemedim. Çocuk için geldiğini bilseydim, konuşur anlaşır, annesini bile çağırırdım. Tahliyemi talep ederim. Çocuklarım yalnızdır" diye konuştu. Sanık avukatı da çocukların mağdur olmaması adına müvekkilinin tahliyesini talep etti. Şikayetçilerin avukatı ise şikayetlerinin devam ettiğini ve sanığın cezalandırılmasını talep ettiler.

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TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme heyeti, kaçma şüphesi, olay yeri inceleme raporu, delilleri etkileme olanağının bulunması gerekçeleriyle sanık Nuran Özdemir'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi. (DHA)

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