Dehşet üstüne dehşet: Mahalle ayağa kalktı! Eşini bıçakla yaraladı, evi ateşe verdi, intihara kalkıştı...

Kan donduran olay Eskişehir'de yaşandı. Sütlüce Mahallesi Kankardeşler Sokak'taki bir apartmanın 3. katında yaşayan İran uyruklu Hamıd S. (44) ile eşi Bangladeş uyruklu Ferini R. (38) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

EŞİNİ BIÇAKLA YARALADI, EVİ ATEŞE VERDİ

Kavgaya dönüşen olayda, Hamıd S. eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladıktan sonra evi ateşe verdi.

KOÇBAŞIYLA GİRİLDİ

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin kapısını koçbaşı ile kırıp içeri girdi.

Şüpheli Hamıd S'yi etkisiz hale getiren polis, yaralı kadını evin dışına çıkarıp sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Vücudunda 3. derece yanık ve bıçak yarası bulunan kadın 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Eşini bıçakla yaraladıktan sonra bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan şüpheli Hamıd S. ise Yunus Emre Devlet Hastanesine götürüldü.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Evde hasara neden olan yangın, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Öte yandan yangın nedeniyle dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerine gelen 112 Acil Servis sağlık ekiplerince müdahale edildi. (AA)

