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Dehşete düşüren anlar! Sokakta yürürken üzerindeki kıyafetler bir anda alev aldı

12.08.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Gökay Ç. (31), sokakta yürüdüğü sırada üzerindeki kıyafetler alev aldı. Talihsiz genç, tutuşan kıyafetleri panikle çıkartmak isterken bir evin önünde yığılı olan odunlara takılıp düştü. Hem odunlar hem de Gökay Ç.’nin üzerindeki kıyafetler, mahallelinin suyla müdahalesi sonucu söndürüldü. Gökay Ç., hastaneye kaldırılırken, üzerindeki kıyafetlerin nasıl tutuştuğu araştırılıyor. İşte akılalmaz olayın detayları...

Dehşete düşüren anlar! Sokakta yürürken üzerindeki kıyafetler bir anda alev aldı

Saat 02.00 sıralarında dışardan gelen feryatları duyup balkon ve pencerelerine çıkanlar, bir kişinin üzerindeki kıyafetler tutuşmuş halde merdivenli sokakta koştuğunu fark etti. Bu kişi, kıyafetlerini çıkarmaya çalışırken, bir evin önünde yığılı olan kışlık odunlara takılıp, düştü. Alevler kısa sürede odunları da tutuşturdu.

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Kova ve hortumları kapan mahalleli yardıma koşup, alevlere suyla müdahale etti. Hem odunlar hem de gencin üzerindeki alevler söndürüldü. Kıyafetleri büyük oranda yandığı için çıplak kalan gencin üzeri bir örtüyle örtülüp, sağlık ekiplerine haber verildi. Ekipler gelene kadar vücudunda yanıklar oluşan gencin üzerine hortumla su tutuldu.

Gencin aynı mahallede yaşayan ve olaydan yaklaşık 10 dakika önce evinden çıktığı öğrenilen Gökay Ç., olduğu belirlendi. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Gökay Ç.'nin acı içinde 'Anne' diye bağırması yürekleri burktu.

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Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gökay Ç., buradan da Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yara ve Yanık Merkezi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Gökay Ç.’nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Gökay Ç.'nin kıyafetlerinin nasıl tutuştuğunu araştırıyor.

(DHA)

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yangın Aydın
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