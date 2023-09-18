Dehşete düşüren görüntü! Çocuklarının gözü önünde eşini katletti, üstü başı kan içinde...

Edinilen bilgilere göre, olay, Pınar Mahallesi'nde yaşandı. Evde eşi ile tartışan şahıs, sinirlerine hakim olamayarak bıçağına sarıldı. Çocuklarının gözü önünde eşini bıçaklayan zanlı, evden kaçtı. Evden yükselen bağrışma seslerini duyan komşular olaya müdahale etmek istedi.

Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Peri D. isimli kadın, ambulansla hastaneye sevk edildi. Peri D. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAÇIŞ ANI KAMERADA

Zanlının olayın ardından elindeki bıçakla kaçış anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

'BAĞIRMA SESLERİ GELDİ'

Bir mahalle sakini "Sabah çocukları okula götürürken bir baktık bağırma çağırma sesleri geldi. Kadın ölmüş, adamı yakalayamadılar. Önünü kesmeye çalıştılar ama kaçtı" şeklinde konuştu.

İHA

