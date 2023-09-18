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  4. Dehşete düşüren görüntü! Çocuklarının gözü önünde eşini katletti, üstü başı kan içinde...

Dehşete düşüren görüntü! Çocuklarının gözü önünde eşini katletti, üstü başı kan içinde...

18.09.2023 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta kan donduran bir kadın cinayeti olayı yaşandı. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra elinde bıçakla üstü başı kan içinde evden kaçan zanlı, cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

Edinilen bilgilere göre, olay, Pınar Mahallesi'nde yaşandı. Evde eşi ile tartışan şahıs, sinirlerine hakim olamayarak bıçağına sarıldı. Çocuklarının gözü önünde eşini bıçaklayan zanlı, evden kaçtı. Evden yükselen bağrışma seslerini duyan komşular olaya müdahale etmek istedi.

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Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Peri D. isimli kadın, ambulansla hastaneye sevk edildi. Peri D. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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KAÇIŞ ANI KAMERADA

Zanlının olayın ardından elindeki bıçakla kaçış anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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'BAĞIRMA SESLERİ GELDİ'

Bir mahalle sakini "Sabah çocukları okula götürürken bir baktık bağırma çağırma sesleri geldi. Kadın ölmüş, adamı yakalayamadılar. Önünü kesmeye çalıştılar ama kaçtı" şeklinde konuştu.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Esenyurt

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