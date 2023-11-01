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  4. Dehşete düşüren görüntüler! Şakalaşan çocuklar arabanın altında kaldı

Dehşete düşüren görüntüler! Şakalaşan çocuklar arabanın altında kaldı

01.11.2023 21:35 | Son Güncelleme:
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İzmir'de yol üstünde şakalaşan iki çocuk bir otomobilin altında kaldı. Meydana gelen korkunç kaza güvenlik kameralarıyla kaydedilirken, çocukların hayati tehlikeleri devam ediyor.

Dehşete düşüren görüntüler! Şakalaşan çocuklar arabanın altında kaldı

İzmir'in Buca ilçesinde bu sabah gerçekleşen olayda Suriyeli olduğu öğrenilen iki çocuk, arabanın altında kaldı.

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ÇOCUKLAR AĞIR YARALANDI

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis tarafından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede çocukların ağır yaralı oldukları belirlendi. İki çocuk, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilen çocukların hastanedeki tedavisi sürerken, sürücü A.Ç. ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, çocukların yerde boğuştuğu esnada yoldan gelen bir otomobilin altında kaldığı, daha sonra çevredeki vatandaşların yardıma koşarak çocukları aracın altından çıkarmaya çalıştığı anlar yer aldı.

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Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Buca kaza

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