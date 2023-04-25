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  4. Dehşete düşüren kaza! Dükkanın manav reyonuna böyle daldı

Dehşete düşüren kaza! Dükkanın manav reyonuna böyle daldı

25.04.2023 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da kontrolden çıkan otomobilin kaldırımı aşıp bir şarküteri dükkanının manav reyonuna girdiği kazada 1'i ağır 2 yaya yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde bulunan bir şarküteri dükkanında saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Melahat E. idaresindeki otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırımda ilerleyip bir şarküteri dükkanının manav reyonuna girdi. Kazada otomobil şarküterinin önünde bulunan iş yerinin sahibinin oğlu Cihan Yazıcı (25) ve misafirleri Sezai Macit'e (36) çarpıp, 2 araç ile bir motosiklete de zarar verdi. Yaralılar, ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cihan Yazıcı'nın yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza anının dehşeti ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Samsun

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