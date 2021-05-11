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Dehşete düşüren manzara! Hindistan'da ölüler Ganj nehrine atılıyor

11.05.2021 06:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günde 4 binden fazla ölümün yaşandığı Hindistan'dan gelen fotoğraflar yürek burkmaya devam ediyor. Zor günlerin yaşandığı ülkede Ganj Nehri'nde Covid-19’dan ölenlerin cansız bedenleri kıyıya vurdu. Mezarların ve krematoryumların dolu olması, bununla birlikte insanların ölüleri yakmak için odun bulamaması nedeniyle yakınlarını nehre attıkları iddia edildi.

Dehşete düşüren manzara! Hindistan'da ölüler Ganj nehrine atılıyor

Covid-19 kurbanlarının cesetleri, kuzey Hindistan'daki Ganj nehrinin kıyılarına vurdu. Yerel basında çıkan haberlerde Buxar bölgesindeki ceset sayısının 100'e kadar çıkabileceği söylenirken, Hindistan'ın en fakir iki eyaleti olan Bihar ve Uttar Pradesh arasındaki sınırın yakınında yaklaşık 40 ceset bulunduğu bilgisi geçildi.

ODUN BULUNAMIYOR

Halk basına, ölü yakma alanlarının yetersiz olduğunu aynı zamanda akrabalarının cenaze töreni için odun alamadığı için cesetlerin nehre attıklarını söyledi.
Yetkilere göre nehir kenarında bulunan cesetlerin bir kısmı yanmış ve şişmişti. Cesetlerin nehirde 1 hafta kadar kaldığı düşünülüyor.

KARA MANTAR HASTALIĞI

Bununla birlikte, ülke Covid kriziyle mücadele ederken şimdi bir de ölümcül ve nadir görülen bir mantar enfeksiyonu ortaya çıktı. Hindistan'da giderek artan sayıda mevcut ve iyileşmiş Covid-19 hastasının ölümcül ve nadir görülen bir mantar enfeksiyonuna yakalandığını söyledi. Sağlık görevlileri tarafından 'kara mantar' olarak adlandırılan mukormikoz, genellikle bağışıklık sistemleri diğer enfeksiyonlar nedeniyle zayıflamış hastalarda agresif olarak görülüyor. Eyaletin Kovid-19 görev gücünün bir üyesi olan bulaşıcı hastalıklar uzmanı Atul Patel AFP'ye verdiği demeçte, "İyileşme sonrası Kovid-19 hastalarında mukormikoz enfeksiyonu vakaları, pandemiden önce bildirilenlerden yaklaşık dört ila beş kat daha fazla" dedi.

GERÇEK RAKAMLAR SÖYLENENDEN BİRKAÇ KAT DAHA FAZLA

Resmi istatistiklere göre, Hindistan'da her gün 4 binden fazla kişi koronavirüsten ölüyor ve toplam ölü sayısı neredeyse 250 bin. Ancak birçok uzman, gerçek günlük sayının bundan birkaç kat daha yüksek olabileceğine inanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Hindistan

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