HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dehşete düşüren olay! Cansız manken zannetti, kadın cesedi çıktı

Dehşete düşüren olay! Cansız manken zannetti, kadın cesedi çıktı

12.07.2023 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Mezit deresi kenarında dinlenmek için mola veren Mehmet Ali Han, su kenarında kadın cesedi ile karşılaştı. Polise haber veren Mehmet Ali Han, "Dere yatağındaki gördüğümü cansız manken sandım. Yanına gidince gerçeği fark ettim" dedi. İşte olayın detayları...

Dehşete düşüren olay! Cansız manken zannetti, kadın cesedi çıktı

Dehşete düşüren olay, saat 17.30 sıralarından Bursa-Ankara yolu İnegöl İlçesine bağlı Mezit mahallesi mevkisindeki derede meydana geldi. Aracıyla Bursa'dan Konya'ya gitmek üzere yola çıkan Mehmet Ali Han, dinlenmek için Mezit Deresi kıyısında mola verdi. Ayaklarını serinletmek için dereye yaklaşan Han, yarı çıplak halde kadın cesedi gördü.

bbdf3ffd5277ca6aa74f0d9a0465d678

Mehmet Ali Han'ın 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine adrese jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD, ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede vücudunda herhangi bir bulguya rastlanmayan ceset, kimliğinin ve ölüm nedenin belirlenmesi için, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

a8f50be722a12d81a40c928050e1a8ad

Kadın cesedini gören Mehmet Ali Han, ''Aracım yağ eksilttiğinden dolayı biraz dinlenmek istedim. Dere yatağında yarı çıplak bir kadını, önce cansız manken zannettim. Üstünde elbise olunca cansız mankenin ayağı biraz düz olur. Parmaklarını görünce arkadaki arkadaşa bu insan dedim, beraber ekipleri aradık.'' dedi.

c49c4255de7cdfee28c8c6ef5f145b62

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım! 'Yeni başlangıçlar...'Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım! 'Yeni başlangıçlar...'
Anahtar Kelimeler:
Bursa ceset cansız manken

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin aldattığını öğrendi! İntikamı sosyal medyada olay oldu

Sevgilisinin aldattığını öğrendi! İntikamı sosyal medyada olay oldu

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Oyuncak bebek zannetti! Başı olmayan cansız bedeni görünce şoke oldu

Oyuncak bebek zannetti! Başı olmayan cansız bedeni görünce şoke oldu

Prizinden çıkana inanamadı! “Resmen yeni bir hayat”

Prizinden çıkana inanamadı! “Resmen yeni bir hayat”

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.