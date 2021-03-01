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Dehşete düşüren olay! Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip ensesinden kesti

01.03.2021 11:33 | Son Güncelleme:
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Dehşete düşüren olay! Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip ensesinden kesti

Zonguldak Çaycuma'da 16 yaşındaki oğlu A.O.A.'yı, Allah yolunda kurban ettiğini iddia ederek ensesini kesip ağır yaralayan sağlık memuru Yusuf A. (42), tutuklandı.

Çaycuma Devlet Hastanesi'nin acil servisinde çalışan sağlık memuru Yusuf A., önceki gün aracına bindirdiği oğlu A.O.A.'yı Veli köyü yolunda ormanlık alanda indirdi. Yusuf A., yanında getirdiği bıçakla A.O.A.'nın ensesini kesti. Yusuf A., olayın ardından jandarmaya giderek kendini ihbarı etti. Yusuf A.'nın gösterdiği yere giden ekipler, A.O.A.'yı kanlar içinde kendinden geçmiş halde buldu. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırılan A.O.A., yoğun bakımda tedaviye alındı.

'KARAKOLA GİDİP OĞLUMU ÖLDÜRDÜĞÜMÜ SÖYLEDİM'

Gözaltına alınan Yusuf A., kendisini Allah yoluna adadığını, kravatıyla intihar girişiminde bulunduğunu, ancak kravat koptuğu için başarılı olamadığını söylediği öğrenildi. Bir gün sonra ise uykusunda çocuğunu Allah yoluna kurban etmesi istendiğini anlatan Yusuf A., "Oğlumu araca bindirdim. Kendisini Allah yoluna kurban edeceğimi söyledim. Oğlum kabul etti. Olay yerine gittik. Kasaptan aldığım bıçağı çıkarttım. Oğlumu önüme oturttum. Ensesinden kestim. Üstüne montunu örttüm. Karakola gidip oğlumu öldürdüğümü söyledim. Pişman değilim. Oğlumu Allah yoluna adadım" dedi.

Yusuf A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

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