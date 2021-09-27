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Dehşete düşüren olay! Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

27.09.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da kullandığı otomobilinde başından tabanca ile vurulan Sercan Yıldız (23) ağır yaralandı.

Dehşete düşüren olay! Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

Olay, gece yarısı Firuzköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sercan Yıldız sokağın ortasında park halinde duran otomobilin direksiyonunda başından vurulmuş halde görüldü. Çevredekilerin silah sesi üzerine kanlar içerisinde ağır yaralı halde bulduğu kişi için polise haber verildi.

Gelen ekipler, kimliğini belirledikleri Sercan Yıldız'ın başından isabet aldığını belirlerken, otomobil içerisinde bir kovan buldu. Ayrıca bu aracın hemen yanında park halinde bulunan bir otomobilin sol ön camına kurşun isabet ettiği belirlendi.

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Ağır yaralı kişi yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Sercan Yıldız'ın poliste iki suç kaydının bulunduğu ve dolandırıcılık suçundan arandığı anlaşıldı. Soruşturmaya çok yönlü devam ediliyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar silahlı saldırı
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