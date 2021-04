Sosyal medyadan yardım istedi! 'Ölmek istemiyorum'

Kepez ilçesinde annesi ve kardeşiyle yaşayan Gülsüm Demiray, bir süre önce ayrıldığı eski erkek arkadaşı A.S.'nin kendisine şiddet uygulayıp, tehdit ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Uzaklaştırma kararı verilen A.S., Demiray'ın oturduğu evin kapısını bıçakla çizip tehditlerini sürdürdü. Vücuduna tekme, yüzüne tokat atıldığını söyleyen Gülsüm Demiray, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. İlişkilerinin 4'üncü ayında şiddet görmeye başladığını belirten Demiray, "İlk başta her şey çok iyi gidiyordu. Bana karşı çok kibardı. Sonrasında anlaşamamaya başladık. Tartışmalarımızda tokat atıp, tehdit etmeye başladı. Ayrılmak istediğim zaman kapıma geliyordu. Gitmesini istiyordum, sabaha kadar kapımda bekliyordu. Her kavgamızda kapımdaydı. İlerleyen zamanlarda şiddetin boyutu artmaya başladı. Yüzüme tekme, yumruk atıyordu. Yüzümde şişkinlikler oldu. Kendimi korumaya çalıştığımda daha çok dövüyordu" dedi.

Kavgaların sudan sebeplerden çıktığını belirten Demiray, "'Saçını neden kestin, yaptığın yemek neden kötü' gibi nedenlerden kavga çıkarıyordu. Ailemle olan hayatımı gidip eski sevgilisine anlatmış. Bunun için de kavga ettik. Arkadaşlarıma ondan bahsettim diye yine dövdü" dedi.