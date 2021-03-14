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  4. Dehşete kıl payı! Son anda kurtuldular

Dehşete kıl payı! Son anda kurtuldular

14.03.2021 17:55 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ'da okuldan çıkarak evlerine giden öğrencilerin üzerine saksı düştü. Yaralanmaktan kıl payı kurtulan çocukların yaşadığı şaşkınlık güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Muratlı ilçesinde Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, rüzgarın da etkisiyle cadde üzerindeki bir apartmanın üst katlarından aşağı düşen saksı kaldırımda yürüyen Mithatpaşa Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerini kıl payı sıyırdı. Saksının ayaklarının dibine düştüğünü dile getiren öğrencilerden Asrın Kuş, birkaç saniye ile yaralanmaktan kurtulduğunu, arkadaşları Yaren ve Asu ile kendisinin çok korktuğunu ifade etti.

Olay çevredeki bir güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.
İHA

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