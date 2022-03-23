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Dehşeti yaşadılar... Ukrayna'da mahsur kalan TIR şoförü gelir gelmez toprağı öptü

23.03.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'da savaşın başladığı günlerde sıcak bölgede mahsur kalan TIR şoförlerinin tahliyesi sürüyor. Günlerce dehşeti yaşayan hatta Rus tankının TIR'ına çarpmasıyla korkusu katlanan şoförlerden biri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girer girmez toprağı öpüp dualar etti.

Dehşeti yaşadılar... Ukrayna'da mahsur kalan TIR şoförü gelir gelmez toprağı öptü

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaş nedeniyle Ukrayna’da günlerce mahsur kalan TIR şoförleri, Dışişleri Bakanlığı koordinesinde Türkiye’ye tahliye ediliyor...

Türkiye’den aldığı ihracat yükünü Ukrayna’ya getirdiğinde savaşın ortasında kalan TIR şoförlerinden Yusuf Altınöz, haftalar sonra Türkiye’ye adım atmanın mutluluğunu yaşadı. Altınöz, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yurda girer girmez toprağı öptü, diz çöküp ellerini açarak dua etti.

"RUS TANKI TIR'IMA ÇARPTI, SÜREKLİ SAKLANIYORDUM"

Rusya’nın Ukrayna’ya savaş başlattığında Ukrayna’da bulunduğunu ve güne bomba sesleriyle başladığını anlatan TIR şoförü Altınöz, sürekli füze atıldığını, uçakların ve helikopterlerin yanından geçtiğini ifade etti. Aniden TIR'ın sarsıldığını anlatan Altınöz, “Aynadan baktığımda Rus tankının TIR'ıma vurduğunu gördüm. Hemen TIR'dan inip saklanmaya çalıştım. Çok korku dolu anlar yaşadık. Rus askeri konvoyları sürekli yanımızdan geçiyordu, TIR'ın altına saklanıyordum. Ailemiz de bizimle birlikte zor anlar yaşadı. Görüşmelerimizde gözyaşlarına boğuldular. Annemin ilk defa bu kadar gözyaşı döktüğünü gördüm” dedi.

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"TÜRKİYE'YE GELDİM, ALLAH'TAN BAŞKA BİR ŞEY İSTEMEM"

Türkiye’ye ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Altınöz, “Türkiye’ye geldik çok şükür güvendeyiz. Vatanıma kavuştuğum için çok mutluyum, heyecanlıyım ve sevinçliyim. Konuşurken ağlayacak gibi hissediyorum. Allah kimseyi vatanından etmesin. Kapıkule’den yurduma girince hemen kenara çekip toprağı öptüm. Diz üstü çöküp Allah’a şükür ettim. Türkiye’ye geldim Allah’tan başka bir şey istemem artık“ dedi.

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"DEVLETİMİZ ÜLKEMİZE GELMEMİZE VESİLE OLDU"

Altınöz’ün yanında bulunan Ukrayna’da zorlu günleri birlikte geçiren başka bir şoför Yahya Biler de, Ukrayna’da haftalarca süren korku dolu anları anlattı. Güne bomba sesleriyle uyandıklarını anlatan Biler, sürekli TIR'ın altına veya en yakın ormanlık alana saklandıklarını ifade etti. Günlerce savaşın ortasında kaldıklarını söyleyen Biler, “Daha sonra bir köye sığınıp orada saklanmaya başladık. Başka bir bölgeye giderken bir grup Rus askeri bize doğru siper alıp bizi durdurdu. Hepsi mevzilere geçip nişan aldı. Bizi TIR'lardan indirip diz çöktürdüler. Biz tekrar geri döndük. Dışişleri Bakanlığımızla görüşmeler sağladık çok şükür konsolosluklar aracılığıyla ülkemize döndük. Çok şükür oradan kurtulduk. Devletimiz ülkemize gelmemize vesile oldu” açıklamasında bulundu. (İHA)

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Ukrayna
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