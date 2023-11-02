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'Dekont gösteriyorlar ama para hesaba geçmiyor' Alışverişte nakit ya da kartla ödemek istemedi... 'Yeni bir dolandırıcılık yöntemi olabilir'

02.11.2023 10:11 | Son Güncelleme:
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Arnavutköy’de bir işletmeye giren kişi yaklaşık 700 TL’lik alışverişini yanında nakit para ve kartlarının olmadığını belirterek internet bankacılığı üzerinden havale veya EFT yaparak ödemek istediğini belirtti. İşletmede çalışan kişinin onaylaması üzerine alışveriş yapan şahıs, çalışan kişinin gösterdiği banka hesabına ödeme yaptığını belirterek dekont gösterip iş yerinden ayrıldı. Üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen ödemeleri hesaba gelmeyen işletme dolandırıldığını iddia etti.

'Dekont gösteriyorlar ama para hesaba geçmiyor' Alışverişte nakit ya da kartla ödemek istemedi... 'Yeni bir dolandırıcılık yöntemi olabilir'

Arnavutköy İmrahor Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işletmeye geçtiğimiz haftalarda gelen bir şahıs iddiaya göre yanında nakit para ve kartlarının olmadığını belirterek alışverişinin ödemesini internet bankacılığı üzerinden yapacağını söyledi. İş yeri çalışanı ödemeyi alabileceklerini söyleyerek kabul edince işletmeye gelen şahıs alışveriş yapmaya başladı. Yaklaşık 5 dakika süren alışveriş sonucunda 700 TL’lik ürün aldığı hesaplandı. İşletmede çalışan kasiyer kızın gösterdiği banka hesabına ödemeyi yaptığını söyleyen şahıs bir dekont gösterdi. Gösterilen dekontu kasiyer onayladıktan sonra ürünleri alarak iş yerinden uzaklaştı. Olayın yaşanmasının üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen hesaplarına para gelmeyen işletmeciler kendilerinin dolandırıldığını iddia etti.

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"DEKONT GÖSTERİYORLAR AMA PARA HESABA GEÇMİYOR"

Yaşananlarla ilgili konuşan Ceyhun Zengin, “Dükkanımıza arkadaşlarımız geldikten sonra kasaya gelen bir kişi ödemesini internet bankacılığı üzerinden yapacağını söylüyor bizim arkadaşlarımızda iyi niyet göstergesi olarak kabul ediyor bu durumu. 700 TL’lik alışverişin ardından hesaba atacağız diyorlar kasa da biraz oyalandıktan sonra dekont gösteriyorlar ama para hesaba geçmiyor." dedi.

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"YENİ BİR DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ OLABİLİR"

Zengin "Biz bunun yeni bir dolandırıcılık yöntemi olabileceğinden şüpheleniyoruz. Ayın 22’sinde oldu biz bekledik yani belki bir yanlışlık olmuştur fark edince geri gelir ödemesini yapar diye ama öyle bir girişimde olmadı. Yanlışlık varsa da bugüne kadar düzeltilebilirdi ya da para hesabına geri dönerdi. Biz arkadaşlarımızı uyardık keseceğiz dedik ama yapmayacağız kamera kayıtlarını aldık emniyete gidip şikayetçi olacağız. Diğer esnaflara uyarım pos makinesi kullanmaları tercihleri olmalıdır” şeklinde konuştu. (İHA)

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dolandırıcılık dekont iban numarası

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