Delta varyantının belirtileri neler ve kaç günde belli oluyor? Delta varyantı öldürücü mü?

Çin’in Wuhan kentinde 2019 yılında ilk kez görülen koronavirüs kısa sürede yayılarak 2020 yılının mart ayında ne yazık ki ülkemizde de görüldü. Tüm dünya çeşitli önlemler alınmasına rağmen hastalık hızla yayıldı. Çeşitli aşılar çıkarılsa da son derece tehlikeli olan delta varyantı hem uzmanları hem de halka büyük korku yaşatıyor. İşte delta varyantının belirtileri…

DELTA VARYANTI BELİRTİLERİ NELER?

İlk kez Hindistan'da görülen ve İngiltere'de yayılan Delta varyantına dair belirtilerin diğer varyantlardan bazı farklılıklar gösterdiği ortaya çıktı.

Baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısının artık en çok bildirilen Kovid-19 semptomları olduğu açıklandı. 40'lı yaşların altındakilerde baş ağrısı (%66), boğaz ağrısı (%53), burun akıntısı (%49) ve ateş (%42), oranında görüldü.

Klasik Covid-19 hastalığının ana belirtileri ise yüksek ateş, yeni ve sürekli öksürük ile tat ve/veya koku kaybı şeklinde biliniyor. Bu belirtileri gösterenlerin vakit kaybetmeden Covid-19 testi yaptırmaları isteniyor.

DELTA VARYANTI ÖLDÜRÜCÜ MÜ?

Bulaşıcı özelliği son derece yüksek olan delta varyantının, bu özelliğinin aksine öldürücülüğünün daha az olduğu belirtildi. Alman Çocuk ve Genç Sağlığı Cemiyeti Genel Sekreteri (DGKJ) Dr. Burkhard Rodeck, hızla yayılan Delta varyantının öldürücülük bakımından diğer varyantlara göre daha az etkili olduğunu söyledi.

Federal Meclis'te pandemi sırasında okulların durumuyla ilgili eksper görüşlerinin dinlendiği oturumda bir konuşma yapan Rodeck Delta varyantının diğer varyantlara göre yüzde 60 oranında daha bulaşıcı olduğunu söyledi. Rodeck sözlerini "Ancak ölüm oranları bakımından diğer varyantların altında yer alıyor" diye sürdürdü. Rodeck, verilerin varyantın hızla yayıldığı İngiltere'den alındığını ve kesin olmadığını vurguladı.

Çocuklar özelinde eldeki verilerin sınırlı olduğunu söyleyen Rodeck "Delta enfeksiyonuna bağlı olarak çocuklarda yatarak tedavi sayısında artış, İngiltere'de şimdiye kadar gözlemlenmiş değil" diye konuştu. Almanya'nın çeşitli yerlerinde Delta varyantı nedeniyle vaka sayısının artmasına değinen Rodeck "Varyantın çocuklarda ne derece tehlikeli olduğunu kestirebilmek için yeterli veri gelmesini beklemek gerek" dedi.



