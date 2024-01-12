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DEM Parti’den Ankara sürprizi! Yerel seçimlerde aday gösterecekleri illeri tek tek duyurdular…

12.01.2024 15:40 | Son Güncelleme:
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DEM Parti’nin yerel seçimler öncesinde aday göstereceği iller merak edilirken konu ile ilgili çok önemli bir son dakika bilgisi geldi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Ankara, Antalya, Bolu, Konya, Kocaeli, Kayseri ve Samsun’da aday çıkaracaklarını bildirdi. Ankara’da aday gösterileceğinin açıklanmasının ardından Ankara kulisleri de hareketlendi. İşte detaylar…

DEM Parti’den Ankara sürprizi! Yerel seçimlerde aday gösterecekleri illeri tek tek duyurdular…

DEM Parti aday göstereceği illerle ilgili önemli bir son dakika gelişmesini daha paylaştı. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Ankara, Antalya, Bolu, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Samsun'da kendi adaylarıyla seçime gireceklerini bildirdi.

Daha önce yerel seçimlerde aday gösterecekleri 27 ilçeyi açıkladıklarını anımsatan Doğan, "Aday göstereceğimiz bazı yerleri, yeni illeri sizlerle paylaşmak istiyorum. Ankara, Antalya, Bolu, Konya, Kocaeli, Kayseri ve Samsun olmak üzere 7 ilde aday göstereceğiz. Komisyonumuz hazırlıklarını tamamladı. Aday göstermeye karar verdik. Aday göstereceğimiz yerlere ilişkin çalışmalar tamamlandıkça aşama aşama sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Doğan, dün DEM Parti heyetinin, CHP'yi ziyaret ettiğini ve sonrasında ortak açıklama yapıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

'Yerel seçimlerde güç birliği yapılabilir mi yapılamaz mı, yapılması muhtemel yerler nereler olabilir, olabilir mi, olamaz mı, buna dair bir çalışma yürütülebilir mi diye konuşulduğunu kendileri açıkladılar. Her iki partinin ilgili komisyonları bu çalışmaları yürütecek. Henüz netleşen bir şey yok buna dair. Çalışmalar ilerledikçe kamuoyu düzenli bir biçimde bilgilendirilecek. Tüm süreçlerde olageldiği gibi açık ve şeffaf bir biçimde bunları sizlerle paylaşacağız.'


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