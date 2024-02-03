DEM Parti'den yerel seçim kararı! İsmail Saymaz açıkladı: 'İstanbul, Ankara ve İzmir'den çıkaracaklar'

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından DEM Parti'nin yerel seçimlerle ilgili kararını duyurdu. Saymaz, DEM Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir de dahil olmak üzere büyükşehirlerde aday çıkarma kararı aldığını belirtti.

Saymaz "DEM Parti Antalya’da Kemal Bülbül’ü, Bolu’da ise Veli Saçılık’ı aday gösterecek. Diğer şehirler henüz netleşmedi." ifadelerini kullandı.

DEM Parti İstanbul, Ankara ve İzmir de dahil olmak üzere büyükşehirlerde aday çıkarma kararı aldı. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 3, 2024

BAŞAK DEMİRTAŞ İDDİASI VARDI

Bir süredir, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İBB başkanlığına aday olup olmayacağı konuşuluyordu. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit "Başak Demirtaş’ın kamuoyuna yaptığı açıklama bizim için başvuru niteliğindedir aldık kabul ettik.Başak hanım, muhtemel adaylar adasında en güçlü adayımızdır. Biz de bundan büyük mutluluk duyuyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





