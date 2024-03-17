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  4. DEM Parti'nin Yenikapı'daki Nevruz etkinliğinde skandal görüntü! Terörist Öcalan'ın posterleri açıldı

DEM Parti'nin Yenikapı'daki Nevruz etkinliğinde skandal görüntü! Terörist Öcalan'ın posterleri açıldı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
17.03.2024 17:29
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İstanbul'da Nevruz kutlamalarının bu yıl yine adresi Yenikapı Meydanı oldu. DEM Parti'nin düzenlediği etkinlikte DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adaylarından Murat Çepni, "Kürt halkını yok sayanlara en büyük cevabı 31 Mart’ta vereceğiz" dedi. Etkinlikte skandal görüntüler de yer aldı. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan posterleri açıldı.

DEM Parti'nin Yenikapı'daki Nevruz etkinliğinde skandal görüntü! Terörist Öcalan'ın posterleri açıldı

İstanbul'da DEM Parti'nin düzenlediği Nevruz etkinliği Yenikapı'da yapıldı. Etkinlikte yerel seçim için mesajlar da verildi. DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayı Murat Çepni, “31 Mart’ta hep birlikte kazanacağız, İstanbul’u biz yöneteceğiz. Yürütülen tartışmalara kulaklarımızı tıkıyor, kendimize bakıyoruz. DEM Parti en güçlü biçimde başarıyı elde edecek. Dilimizi, kültürümüzü yok sayanlara, işçi sınıfına açlığı reva görenlere, Kürt halkını yok sayanlara en büyük cevabı 31 Mart’ta vereceğiz" dedi.

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"BU SEÇİMDE KIRMIZI KART GÖSTERİYORUZ"

DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayı Meral Danış Beştaş da, “Biz diyoruz ki İmralı kapılarını açın, tecride son verin. Öcalan özgür olmalı. Nevruz özgürlüktür. Diyarbakır’da bize laf söyleyip gelip burada bize şirinlik yapmayın. Bu seçimde kırmızı kart gösteriyoruz. Kendimize oy vereceğiz, partimiz etrafında kenetleneceğimizi her fırsatta söylüyoruz" dedi.

SKANDAL GÖRÜNTÜ

Etkinlikte skandal görüntüler de yer aldı. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan posterleri açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Öcalan DEM Parti
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