Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a IMF yanıtı

IMF'ye Türkiye'nin borcunun son taksitinin ödendiği günün bir fotoğrafıyla mesaj paylaşan Ali Babacan, "Türkiye tam 19 yıldan sonra ilk defa, 14 Mayıs 2013 tarihinde, son taksitini ödeyerek IMF'ye olan borcunu sıfırladı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın tespitine katılıyorum. Ekonomi yönetimini teslim ettiğimde Türkiye, IMF'ye borç verebilecek güçteydi. Fakat bugün maalesef IBAN verip halktan yardım isteyen bir yönetim var. Ekonomi hepimizin sorunu. Ders vermiyoruz; ülkemiz düze çıksın diye çözüm önerileri sunuyoruz." dedi.

Babacan, Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi. O zamanın Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi bakanı 'Verelim mi bu borcu?' dedi 'Verin' dedim. Şimdi parti kurmuş bize ekonomi dersi veriyor" sözlerine "Ders vermiyoruz, çözüm önerileri sunuyoruz" şeklinde yanıt verdi.

IMF'ye gidilecek iddialarıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Boşuna avucunuzu ovuşturmayın. Biz o kapıları kapadık. IMF bizden 5 milyar dolar istedi. O zamanki bakan (Ali Babacan) 'Bu borcu verelim mi' dedi. 'Verelim' dedim. Bugün borcu alan yarın talimat alır. Şimdi parti kurmuş bize ekonomi dersi veriyor. Önce bunu bir defa herkesin görmesi gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye tam 19 yıldan sonra ilk defa, 14 Mayıs 2013 tarihinde, son taksitini ödeyerek IMF’ye olan borcunu sıfırladı.



???? https://t.co/AAXbriZzFf pic.twitter.com/ZUvY2P0zy3 — Ali Babacan (@alibabacan) August 10, 2020



