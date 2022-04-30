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  4. Denetim sırasında polisi şaşkına çeviren an! 'Hiç aklıma gelmezdi'

Denetim sırasında polisi şaşkına çeviren an! 'Hiç aklıma gelmezdi'

30.04.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da görevli komiser Ali Buldu, bayram tatiline gelen babası Mustafa Buldu'nun otomobilini durdurup denetim yaptı. Karşısında anne baba ve kardeşini gören Buldu şaşkınlık yaşarken, ''Ailem bayram tatili için yanıma gelecekti ancak denetimde karşılaşacağım hiç aklıma gelmedi. Sürpriz oldu. Babam her zaman kurallara uyar'' dedi.

Denetim sırasında polisi şaşkına çeviren an! 'Hiç aklıma gelmezdi'

Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Nejdet Karaca ve Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, Suveren uygulama noktasında emniyet kemeri denetimine katıldı. 'Bayramınız kemerli olsun' sloganıyla yapılan uygulamada sürücüleri, emniyet kemeri konusunda uyaran Vali Sarıibrahim, çocuklara kırmızı düdük vererek anne ve babalarını araç sürerken hız yapmamaları konusunda uyarmalarını istedi.

DENETİMDE ANNE, BABA VE KARDEŞİYLE KARŞILAŞTI

Uygulama sırasında trafik şube müdürlüğünde görevli komiser Ali Buldu, sürpriz yaşadı. Trafik ekiplerinin durdurduğu aracın yanına yaklaşan Ali Buldu, içinde anne ve babası ile kardeşinin olduğunu gördü. Emniyet kemeri kontrolü yaptıktan sonra aracı uygun bir yere çektiren Buldu, babası Mustafa, annesi Ayşe ve kardeşi Eren ile sarılarak hasret giderdi.

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Ailesinin bayram tatili için yanına geleceğini bildiğini söyleyen Ali Buldu, "Ancak kemer uygulamasında karşılaşacağım hiç aklıma gelmedi. Benim için de sürpriz oldu. Babam her zaman trafik kurallarına uyar" dedi.

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Hatay'dan yola çıktıklarını belirten Mustafa Buldu ise uygulamayı görünce oğluyla karşılaşacağını tahmin ettiğini dile getirdi. Denetimler sırasında jandarma, Doğubayazıt'tan Iğdır'a gelen bir otomobilde ön koltukta annesinin kucağında oturan bir kız çocuğunu, aracın arka koltuğuna aldı. Ekipler trafikte vatandaşlara, "Çocuklar arkada oturmalı ve çocuk koltuğuna konularak kemer takmalıdır. Ön koltukta kemer takmadan oturmak tehlikelidir" uyarısında bulundu.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
polis Iğdır
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