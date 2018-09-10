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Deniz Baykal: Hükümetin çabasından memnunum!

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.09.2018 11:04 | Son Güncelleme

Tutuklu CHP'li milletvekili Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu GATA'da tedavi gören CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı ziyaret etti. Berberoğlu, "Baykal'ın, bağımsız, tarafsız yargı arayışı ve hükümetin çabasından memnun olduğunu" belirtti.

Deniz Baykal: Hükümetin çabasından memnunum!

15 aydır tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun gazeteci eşi Oya Berberoğlu, Deniz Baykal’ı tedavi gördüğü Gata Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi’nde ziyaret etti. Geçmiş olsun dileğinde bulunan Berberoğlu, Baykal’ı gayet iyi bulduğunu, eşi Olcay Hanım’ın yanında olduğunu, birkaç aya taburcu olacağını umduğunu, ülke ve dünyadaki gelişmeleri çok yakından takip ettiğini söyledi.

Habertürk’te yer alan habere göre, Deniz Baykal, 24 Haziran’da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonrası CHP’de yaşanan olağanüstü kurultay tartışmalarına ilişkin olarak da açıklamalarda bulundu. Baykal, “Bir an önce iç hesaplaşma bir kenara bırakılmalı. Ben içerideki tartışmayı aşmaya katkı yapma konumunda olmayı tercih ediyorum. Önce ülke gelir” dedi.

Oya Berberoğlu, Baykal’ın ülkenin içinde bulunduğu duruma ilişkin çağrı, öneri ve değerlendirmelerini özetle şöyle aktardı:

ERDOĞAN CESARET VERMELİ: Bağımsız, tarafsız yargı arayışı ve hükümetin çabasından memnunum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ivedilikle, net biçimde örnek davranış sergileyerek iktidara cesaret vermesi yargı ve topluma da moral vermesi elzemdir. Cumhurbaşkanı çok belirleyici. Hukuki çelişkilerde, yanlış kararlarda o var gibi bir algı, duygu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetin çaba ve arayışından mutlu olduğunu hem hükümete hem yargıya, topluma hissettirmeli, yargı bağımsızlığını kuvvetli olarak vurgulamalıdır. Hızlı sonuç almamız gerekiyor. Bu konu siyasi çekişmelerin, tartışmaların üstündedir. İktidar, muhalefet kaosun parçası olamaz. Ana eksen, Cumhurbaşkanı, iktidar, muhalefet, medya, kamuoyu, toplum hep beraber yargı bağımsızlığına sahip çıkan ülke olduğumuzu göstermeli, başarmalıyız. Özellikle muhalefet olarak sürece katkı yapmamız, yönlendirmemiz, destek olmamız, ön açmamız, cesaret vermemiz lazım.

DERHAL TAHLİYE EDİLMELİ: Enis’in suçsuz yere uzun zamandır hapsedilmesi, tek ve rehin tutulmasına çok üzülüyorum. Ayrıca tekrar milletvekili seçildi. Anayasa açık, nettir, sözü bellidir. Dokunulmazlık kazanılmıştır. Enis’in derhal hiç tereddütsüz, hemen tahliye edilmesi zorunludur.

EKONOMİK GÜÇLÜKLER AŞILIR: İşin temelinde doğru politikalar, doğru dış politikalar yatıyor. Dış dünya ilişkilerini rasyonel yürütmeliyiz. Duygusal, tek yanlı, meydan okumalı, iç siyaset kaynaklı dış politika açılımları askıya alınmalı, sağlıklı, bilimsel, dostunu dost bilerek, karşılıklı güvene dayalı siyaset yürütülmelidir. Güvenin hak edildiğinin gösterilmesi gerek. İstikrarlı dış politikayla gerektiğinde yeni seçenekler de ortaya çıkacaktır. Tek yanlı kararlarla ekonomik tercihlere yönelmek sıkıntıyı derinleştirir. Güvenilirlik, öngörülebilirlik, hukuka saygı temelinde durmak lazım. Bu konularda tereddütler kalkarsa ki inanıyorum biz de yeni öneriler geliştirebiliriz. İstikrarlı, hukuka saygılı dış politikada ilerleyeceğimize inanılmasını, güvenilmesini sağlamak zorundayız.

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deniz baykal oya berberoğlu erdoğan Enis Berberoğlu

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
BU ÜLKEYE GELEN EN ZARARLI 3-5 SİYASETÇİDEN BİRİSİDE SENSİN EY BAYKAL ÜLKENİN BU GERİCİ YOBAZ TAKIMINA GEÇMESİ SENİN ESERİN
AKP KURUCUSU
@yasindogruol yerli ve mili sizin gibi pkk kolkola esad aşığı değil türk ondan zorunuza gidiyor
kendine faydası yok birde millet vekili seçtiler gelen ölmeden gitmiyor allahtan iktidar olmadılar bakanlıkta verirlerdi
BAYKAL, yanlış partide hükümete desteğini devam ettiriyor..Esas yeri AKEPEdir
Türkiye politikacılarının seviyesi: Fetullah, kaset komplosu kurmuş, adamı istifa ettiriyor. İstifa konuşmasında bile adam 'Burdan okyanus ötesine selamlarımı sunuyorum' diyor!
görevini tamamladi ve ve belkide çok tan geberdi
ÜLKENİN BUGÜN BU DURUMA GELMESİ SENİN ESERİN DAHA BETER OL
80 YAŞINDA KOLTUK DERDİNDE TERBİYESİZ ADAM
hadi ordan yattığın yerden milletin parasını yiyon
Memnun olunan hangi çabaymış? İçinden çıkılmaz bu durumu yaratan kim?
Hangi çabasından memnunsunuz. Ekonomi çöktü, Satılmadık yer kalmadı. Ülkeyi bitirmelerinden mi memnunsunuz.Bu yolda istikrarlarından mı memnunsunuz.
Tarihe altın harflerle geçeceksin Deniz Baykal Chp secmeni seni rahmetle anacak hep
bu durumda halen vekilsin memnun olursun tabi ülkede sizden başka adam kalmadı
sayın baykal tabiki menmun olacaksınız..sonuçta kuruluşuna emek verdiniz...
ülkede genç eğitimli insan kalmamış bunlar yönetiyor ülkeyi durum ortada yazık ya karekterleri olsa ben bırakıyorum gençler daha iyi yapar derler ama nerede suç millette bunlara halen prim veriyorlar 60 yaş üstünü bir yere sokmayacaksın bu ülkede onlardan ülkeye hayır gelmez
Oya hanımın "hükümetin ve akp genel başkanının bağımsız yargı konusunda çabalarından memnun olduğunu söylemesi" denize düşen yılana sarılır dan bir farkı yok.bağımsız yargıyı kim yok etti yetmez ama evet ile yargıyı kim siyasetin oyuncağı yaptı,dün fetö nün bugün akp nin sesi adaleti kim oluşturdu?
şaka gibi ya bu nasıl bir görevdir sizleri nasıl eğittiler artik öleceksin yani bu nasil bir oyun nasil bir seneryo vah benim ülkem vah benim ATAM vah verdiğimiz binlerce şehit
söylenecek çok şey var susmak en iyi tepkidir bazen.
MECLİSE SEN SOKTUN BUNLARİ YATACAK YERİN YOK!
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