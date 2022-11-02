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Deniz Baykal iddialar sonrası suskunluğunu bozdu! CHP'den istifa edecek mi?

02.11.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'la ilgili istifa iddiaları son günlerde yoğunlaşmıştı. Merakla beklenen açıklama bugün geldi. Deniz Baykal, CHP Milletvekili Levent Gök'le yaptığı görüşme sonrasında tartışmalara son noktayı koydu. Baykal ayrıca kızının CHP'den istifasıyla ilgili de ilk kez konuştu.

Deniz Baykal iddialar sonrası suskunluğunu bozdu! CHP'den istifa edecek mi?

Siyaset gündemindeki istifalar ve transferler seçime aylar kala hızlandı. Son günlerde Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılması, Ahmet Eşref Fakıbaba'nın İYİ Parti'ye geçmesi ve son olarak Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın CHP'den istifa ettiğini duyurması sonrası siyaset kulislerinde başka isimlerin de istifa edebileceği konuşuluyordu. Tartışmalar içinde yer alan en dikkat çeken isim ise CHP'nin eski Genel Başkanı ve şu anda da Antalya Milletvekilliği yapan Deniz Baykal oldu. İddialar sonrası Baykal suskunluğunu CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'e bozdu.

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal CHP'den istifa etti Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal CHP'den istifa etti

'YUMRUKLU' MESAJ

CHP'li Levent Gök ile Deniz Baykal gündem olan konularla ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ayrıntılarını paylaşan Gök Baykal'ın istifa etmeyeceğini duyurdu. Kızının istifasını sosyal medyadan öğrendiğini belirten Baykal kendiyle ilgili tüm iddiaları da reddetti. "Altılı masa hızla gereğini yapmalıdır" diyen Baykal, "Biz de CHP olarak yumruk gibi bir araya gelelim, bu işi bitirelim. CHP çatısı altında genişleyerek mücadele edelim" ifadelerini kullandı.

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