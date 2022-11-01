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SON DAKİKA | Ankara kulislerini karıştıran iddia: "Deniz Baykal Cumhur İttifakı'na katılacak"

01.11.2022 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Seçimlere aylar kala partiler arası transferler hızlandı. Yeni katılımlarla birlikte kulislerde de her gün yeni isimler geçmeye başladı. Son olarak ortaya atılan iddia ise Ankara'da siyasi kulisleri hareketlendirdi. CHP'nin eski lideri Deniz Baykal Cumhur İttifakı'na mı katılıyor? İşte merak edilen haberin detayları...

SON DAKİKA | Ankara kulislerini karıştıran iddia: "Deniz Baykal Cumhur İttifakı'na katılacak"

Son dakika: Türkiye 2023'te yapılacak seçimlere kilitlenmiş durumda. Seçim arifesinde ise sıcak haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye, Ahmet Eşref Fakıbaba'nın ise İYİ Parti'ye geçmesi ses getirmişti. Bu iki haberin ardından partiler arası geçiş yapması beklenen çok sayıda isim için yeni iddialar ortaya atıldı.

DENİZ BAYKAL İDDİASI

Son kulis bilgisi ise AK Partili Sinan Burhan'dan geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sinan Burhan söz konusu gelişmeyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Burhan paylaşımında, "Aldığım bir kulis. Milli ve yerli cephe genişliyor. Cumhur İttifakı'na sayın Deniz Baykal da katılacak" ifadelerini kullandı.

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KIZI İSTİFA ETMİŞTİ

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın biyokimya profesörü kızı Aslı Baykal, CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu. Sosyal medya hesabından 'Siyasi parti üyeliğiniz sonlandırılmıştır' yazılı mesajı paylaşan Aslı Baykal, "Neden istifa ettiniz?" sorusuna "Gördüğüm lüzum üzerine yazmanız yeterli" cevabını vermiş ve daha fazla konuşmak istemediğini söylemişti.

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal CHP'den istifa etti Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal CHP'den istifa etti

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