'Deniz Baykal öldü' iddiası ortalığı karıştırdı! İYİ Partili Çıray paylaşımını silip özür diledi

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray'ın, CHP'nin eski genel başkanı, bir dönem TBMM Meclis Başkanlığı görevini de yürütmüş olan, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Deniz Baykal'ın öldüğüne ilişkin Twitter paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.



Aytun Çıray

'DENİZ BAYKAL ÖLDÜ' İDDİASINA YOL AÇAN PAYLAŞIM

Çıray, bugün gündüz saatlerinde paylaştığı tweet'inde "Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet dilerim" ifadesini kullandı.

Paylaşımını "Bu vesile ile bir yanlışı düzeltelim." sözleriyle sürdüren Çıray, devamında şu ifadelere yer verdi:

"2002'de CHP oy vermeseydi de Tayyip Bey yasağını kaldırabilecekti. AKP %34,6 ile 363 mv çıkarmıştı. 8 bağımsız vardı. Yasağının kalkması için 3 milletvekili yeterliydi."

PAYLAŞIMINI SİLİP ÖZÜR DİLEDİ

Çıray daha sonra ise söz konusu paylaşımını silerek yeni bir paylaşımda bulundu ve yanlış bilgi aldığını dile getirerek özür diledi. Çıray'ın paylaşımı şu şekilde:

"Çok özür dilerim. Deniz Baykal hakkında arkadaşım yanlış bilgiyi iletmiş. Allah uzun ömür versin."

"Yine de bir efsaneyi düzeltelim. 2002'de CHP oy vermeseydi de Tayyip Bey yasağını kaldırabilecekti. AKP 363 mv çıkarmıştı. 8 bağımsız vardı. Yasağının kalkması için 3 mv yeterliydi."



Deniz Baykal

