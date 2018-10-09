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Denizde dehşet anları! Türk mürettebatın gözleri önünde dakikalar içinde battı

DÜNYA HABERLERİ  | 09.10.2018 18:07 | Son Güncelleme

Bangladeş'in Chittagong liman kenti açıklarında Tayvan bayraklı bir gemi, Türk bayraklı bir gemiye çarparak battı. Türk mürettebatın batan gemideki denizcileri kurtarma çabası kameralar tarafından an be an kaydedildi.

Tayvan bayraklı bir gemi Bangladeş'in Chittagong liman kenti açıklarında Türk gemisi M/V Densa Tiger’a çarpmasının ardından saniye saniye battı. 29 Eylül'de meydana gelen olayın görüntüleri ise yeni ortaya çıktı. Görüntüler, yaşanan can pazarı ve Türk ekibin, denize atlayarak hayata tutunmaya çalışan denizcileri kurtarma çabasını gözler önüne serdi.

"ALLAH'IM SEN YARDIM ET"

Türk mürettebat, denizcileri kurtarmak için üstün çaba gösterdi. Görüntülerde, denizcileri kurtarmak için çaba harcayan Türk ekibin "Allah'ım sen yardım et" haykırışları yankılandı. Mürettebatın denizcileri kurtarma çabası takdir toplarken, Türk ekip 9 kişiyi kurtarmayı başardı. Dört kişinin de kaybolduğu olayda, Türk gemisi de hasar aldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tayvan Bangladeş Chittagong M/V Densa Tiger

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