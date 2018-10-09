Denizde dehşet anları! Türk mürettebatın gözleri önünde dakikalar içinde battı

Tayvan bayraklı bir gemi Bangladeş'in Chittagong liman kenti açıklarında Türk gemisi M/V Densa Tiger’a çarpmasının ardından saniye saniye battı. 29 Eylül'de meydana gelen olayın görüntüleri ise yeni ortaya çıktı. Görüntüler, yaşanan can pazarı ve Türk ekibin, denize atlayarak hayata tutunmaya çalışan denizcileri kurtarma çabasını gözler önüne serdi.
Türk mürettebat, denizcileri kurtarmak için üstün çaba gösterdi. Görüntülerde, denizcileri kurtarmak için çaba harcayan Türk ekibin "Allah'ım sen yardım et" haykırışları yankılandı. Mürettebatın denizcileri kurtarma çabası takdir toplarken, Türk ekip 9 kişiyi kurtarmayı başardı. Dört kişinin de kaybolduğu olayda, Türk gemisi de hasar aldı. (İHA)
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