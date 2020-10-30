Deniz seviyesi yükseldi... İzmir depreminde tsunami mi oldu? Tsunami nedir? Seferihisar'da deniz seviyesi yükseldi!

İzmir Seferihisar'da bugün meydana gelen 6.6 büyüklüğünde bir depremin ardından Seferihisar ilçesinde denizdeki su seviyesi yükseldi. Depremi yaşayan vatandaşlar panikle, İzmir Seferihisar'da tsunami mi oldu araştırmasına başladı. Deprem İstanbul başta olmak üzere birçok ilden hissedilirken Prof. Dr. Okan Tüysüz "Ege Bölgesi, Türkiye'nin en sık deprem üreten bölgelerinden birisi. Bu da deniz içinde olan bir deprem. 1955'te bölgede biraz doğusunda 6.8'lik bir deprem var. Geçmişte deprem olmuşsa genelde gelecekte de aynı büyüklükte deprem olur. Şu anki bilgiler taze. Bunun arkasından 6'ya varan artçılar olacaktır" açıklamasını yaptı. Deniz seviyesinin yükselmesinin ardından vatandaşlar tsunami yorumu yaptı. Genelde büyük depremlerden sonra ortaya çıkan deniz suyunun yükselmesiyle meydana gelen Tsunami nedir? Tsunami ne demek? İZMİR SEFERİHİSAR'DA TSUNAMİ Mİ OLDU? İzmir'de yoğun hissedilen depremin ardından Bayraklı'da binalar yıkılırken, Seferihisar'da deniz seviyesi yükseldi. Depremi yaşayan vatandaşlar panikle denizin su seviyesinin yükselmesini kameralarına aldı. Deniz seviyesinin yükselmesini vatandaşlar, Seferihisar'da tsunami oldu olarak yorumladı. Yetkililerden tsunamiyi doğrulacak resmi bir açıklama gelmedi. Peki tsunami nedir? Tsunami nasıl oluşur?

TSUNAMİ NEDİR? Deniz tabanında ya da okyanusda meydana gelen gök taşı düşmesi, nükleer patlamalar ve volkan patlaması gibi daha çok doğa olaylarına bağlı olarak zemin kaymaları ve tabanların çökmesi ile oluşan tektonik olayların ardından denize geçen enerji sebebiyle ortaya çıkan uzun periyotlu deniz dalgasını temsil eder. Tsunamilerin %80'i Pasifik Okyanusu'nda gerçekleşmektedir. Kasırgalar da tsunamiye sebep olur. Tsunami nasıl ortaya çıkar, tsunami nasıl oluşur? SİSMİK DENİZALTI DALGALARI Yunan tarihçi Tukididis, tsunamileri denizaltı depreminden ortaya çıktığını Peleponnes Savaşı'nın Tarihi adlı kitabında ifade etti. Tukididis'in, bu teoriyi öngören ilk kişi olarak tarihte yerini almasına rağmen tsunaminin oluşumu detayları hakkında 20. yüzyıla kadar bilinen pek bir şey yoktu. Tsunami konusu hala araştırılmaya devam ediyor. İlk coğrafik, jeolojik ve oşinografik makaleler, tsunamileri "sismik deniz dalgaları" olarak isimlendirilmiştir.

Tropikal kasırga gibi bazı meteorolojik şartlar, büyük alçak basınç alanlarını oluşturarak İngilizce storm surge denilen fırtınalarda denizin fazla yükselmesi olgusuyla meteotsunamilere sebep olur.