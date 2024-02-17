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  4. "Denizin prensinin" kilosu dudak uçuklattı! Tam 900 lira... Satıcılar sebebi açıkladı

"Denizin prensinin" kilosu dudak uçuklattı! Tam 900 lira... Satıcılar sebebi açıkladı

17.02.2024 17:16 | Son Güncelleme:
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Balık avı sezonunun bitmesine kısa bir süre kala "denizin prensi" lüferin kilosu 900 liralara kadar yükseldi. Satıcılar fiyatların bu denli yüksek olmasını havaların sert gitmesine bağladı. Sezonun bitmesine bir buçuk ay kala tezgahlardaki bolluk da azaldı.

"Denizin prensinin" kilosu dudak uçuklattı! Tam 900 lira... Satıcılar sebebi açıkladı

Balık satıcılarından Hasan Doğuş Tunç, av sezonunun sonuna yaklaşıldığını söyleyerek, "Bunun da sebebi havaların biraz daha sert gitmesi. Bir de balığın zaman olarak sonuna yaklaşması. Önümüzde randımanlı olarak 1,5 aylık bir av sezonu kaldı. Hamsinin fiyatı 120 TL'den 150'e çıktı, son günlerde 200 lira civarında seyrediyor. Bu devamlı 200 lira olacak demek değil. Yarın biraz daha hava düştüğü zaman 150-120 TL bandında seyreder diye düşünüyorum. Levrek, tekir olsun diğer balıklarda biraz fiyat artışı var. Tezgahlarda bolluk azaldı. Balık çıkıyor ama gerekli talebi karşılamadığı için 30 ile 50 lira civarı fiyatlarda artış olarak yansıma oluyor. Lüferin mevsimi geçiyor. Göç yolunu tamamladığı için az çıkıyor. Bu nedenle fiyatı yüksek" dedi.

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LÜFERİN SON ZAMANLARI

Lüferin son zamanları olduğunu söyleyen balık satıcısı Volkan Kaşıkçı ise "Bu nedenle fiyatları biraz yüksek. Şu an kilosu 900 TL. Ancak, tezgahlarda istavrit, hamsi, çipura ve levrek gibi başka balık türlerinde çeşitlilik var. Diğer balıklarda fiyatlar normal. Hamsinin fiyatının yükselmesinin sebebi, havaların rüzgarlı olmasından kaynaklanıyor. Balıkçılar denize açılamadığı için balık az geliyor. Bu nedenle hamsinin fiyatı yükseliyor. Havaların durmasıyla beraber hamsi 100-150 bandına çıkıyor. Şu an en çok istavrit çıkıyor, tam mevsimi. Halkın rağbet gösterdiği balık da istavrit. Şu an istavrit bolluğu var diyebiliriz" diye konuştu.

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(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
balık lüfer
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