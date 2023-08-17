Denizin üzerinde sis bulutu oluştu! Görenler telefonlarına sarıldı! Sebebi...

Türkiye’de hava sıcaklıkları 35 derecenin üzerinde seyrederken Akdeniz ve Ege Denizinde ise deniz suyu sıcaklığı 26 derecenin altına düşmedi. Kastamonu’da ise hava sıcaklıkları 35 derecenin üzerinde seyrederken Karadeniz’de deniz sıcaklığı ise 11 dereceye kadar düştü.

DENİZİN ÜZERİNDE SİS BULUTU

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde deniz sıcaklığının düşmesi sebebiyle Karadeniz’de deniz suyunun buharlaşması üzerinde sis bulutu oluştu. Deniz üzerindeki sis bulutu görsel olarak seyir zevki verirken vatandaşlar ise bu anı cep telefonlarıyla kamera kaydına aldı.

UPWELLING OLAYI NEDİR?

Upwelling, dipteki soğuk deniz suyunun kuvvetli rüzgar ile birlikte dikey yönlü yukarı hareket ederek kıyı kesimlerde yüzeye çıkmasıdır. “Upwelling” olayının gerçekleştiği kıyıda deniz suyu sıcaklığı aniden düşer. Öyle ki bu düşüş, bazı yerlerde 15-20 derece farkı bulabilir. Çoğu zaman sis oluşumu da gerçekleşir. Ani deniz soğuması gerçekleştiğinden insanların sağlığı açısından tehlikeli bir durumdur. Fakat balıkçılık ile uğraşanlar için olumlu bir durumdur. (İHA)