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Denizlerde gizli tehlike: Temas ederseniz hemen doktora başvurun! 'Üremesi arttı'

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
18.03.2024 07:29
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Küresel iklim değişikliğinin bir sonucu olarak Süveyş kanalından ve gemilerin balans suları gelen ve Akdeniz bölgesinde son yıllarda sıkça görülen değişik türlerdeki denizanaları ile ilgili Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurçin Killi vatandaşları denizanası temasları ile ilgili olarak uyarıda bulundu.

Denizlerde gizli tehlike: Temas ederseniz hemen doktora başvurun! 'Üremesi arttı'

Akdeniz kıyısında son günlerde sıkça görülen Rhopilema nomadica adı verilen göçmen Denizanası türünün Mersin, İskenderun Körfezi, Antalya ve Muğla kıyılarında sıkça görülmeye başlandığını belirterek, bu türün 70 santim boyuna ve 5-6 kilo ağırlığa ulaşabildiği açıklandı. Rhopilema nomadica göçmen Denizanasının insan vücuduna temas etmesi durumunda kuvvetli yakıcı özelliğe sahip olduğu, temas halinde tatlı su yerine deniz suyu ile temas edilen noktanın yıkanması tavsiye edildi.

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Marmaris Uzunyalı sahilinde hem denizde yüzen hem de kumsala ölüleri vurmuş olan denizanaları, vatandaşları tedirgin etti. 4 yıldır Marmaris'te yaşayan olta balıkçısı Fevziye Demirci, “Bu sene ilk defa bu kadar yoğun görüyorum. Balıkta tutamaz olduk” dedi.

“DENİZLERDE DENİZANASI ÜREMESİ ARTTI”

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Nurçin Killi, Marmaris sahiline vuran Rhopilema nomadica göçmen denizanası türü üzerinde bilimsel araştırma yapıyor. Tür ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Killi, “Son dönemlerde Akdeniz’de istilacı türlerin arttığını görmekteyiz. Bunlardan birisi de Denizanaları. Hem Süveyş kanalından, hem de gemilerin balans suyu ile gelen Denizanaları bu bölgedeki su sıcaklıklarının daha yüksek seyretmesi nedeniyle sayılarını arttırmaktalar. Kıyalarımızda da yaklaşık bir birbuçuk senedir Denizanası aşırı üremelerini görmekteyiz. Geçen yaz Foça, İzmir Körfezinde yoğun şekilde Rhizostoma pulmo denizanasına rastladık. Birkaç haftadır da Muğla kıyılarında, Antalya, Mersin ve İskenderun Körfezinde yoğun şekilde Rhopilema nomadica göçmen Denizanası türünü rastlamaktayız” dedi.

"YAKICI BİR TÜR"

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MSKÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim üyesi Killi, boyu 70 santime kadar çıkan ve 5-6 kiloluk Rhopilema nomadica türü göçmen denizanası ile temas edenlere uyarıda bulundu. Doç. Dr. Killi, “Bu tür büyük bir tür. Elimizde 5-6 kiloluk türleri mevcut şu anda. Yakıcılık olarak kuvvetli yakıcı bir tür. Aşırı ağrı, kızarıklık, acı yanma, kabarcık oluşumu, döküntü hatta iz bırakan yaralara kadar etkileri görülebiliyor. Bu etkiler kişinin alerjik reaksiyon verdiği tepkiye bağlı olarak da artabilir. Kişinin bünyesi alerjik ise, aşırı tepki verebilir. Solunum güçlüğüne, mide bulantısına neden olabilir. Ya da ağrıların daha uzun süre geçmemesine neden olabilir, açık yaralara neden olabilir. Benim tavsiyem, herhangi bir denizanası ile temas durumunda hemen bir sağlık kuruluşuna gidilmesi. Çünkü vücudun vereceği tepkiyi bilemiyoruz bu noktada. İlk planda kıyıda ise deniz suyu ile yıkamayı öneriyoruz. İlk etapta tatlı su değirmemeliyiz. Artık biz bu Denizanalarını kıyılarımızda daha fazla göreceğimizi düşünüyoruz. Çünkü bu kış su sıcaklıkları maalesef beklediğimiz kadar düşmedi. Bu nedenle Nisan-Mayıs aylarında gördüğümüz denizanası aşırı üremelerini artık Ocak-Şubat aylarında kış aylarında da görmeye başladık. Bu bize bütün sene boyunca Denizanalarının sularımızda görülebileceğini göstermekte” dedi.

(İHA)

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