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"Denizlerimiz plastik atıklarla dolmuş durumda"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 15:58 | Son Güncelleme

Antalya'da "Kıyı, Ada ve Denizel Alanların Entegre ve Sürdürülebilir Yönetim Modellerinin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında, yerel paydaş toplantısı yapıldı - WWF Türkiye Doğa Koruma Direktörü Sedat Kalem: - "Denizlerimiz plastik atıklarla dolmuş durumda. Bu şekilde ilerlersek 2050'ye geldiğimizde denizlerdeki plastik atık miktarının balıklardan daha fazla olması bekleniyor"

Antalya'nın Kaş ilçesinde "Kıyı, Ada ve Denizel Alanların Entegre ve Sürdürülebilir Yönetim Modellerinin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında, yerel paydaş toplantısı gerçekleştirildi.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kolçak, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) arasındaki protokol kapsamında, Kaş Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen programda, koruma alanlarının yönetilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Yapılacak çalışmalarla yönetim planlarının ortaya konulacağını aktaran Kolçak, yerel paydaşlarla koruma ve kullanma kapsamıyla sürdürülebilirliği sağlamayı amaçladıklarını bildirdi.

WWF Türkiye Doğa Koruma Direktörü Sedat Kalem ise dünya nüfusunun yaklaşık 7,5 milyara ulaştığını, 2050'ye gelindiğinde ise bu rakamın 9,5 milyara çıkmasının beklendiğini dile getirdi.

Araştırmalara göre bugün bir kişinin ortalama tükettiği kaynağın karşılanabilmesi için iki dünya kaynağının gerektiğini ifade eden Kalem, "Denizlerimiz plastik atıklarla dolmuş durumda. Bu şekilde ilerlersek 2050'ye geldiğimizde denizlerdeki plastik atık miktarının balıklardan daha fazla olması bekleniyor. Deniz koruma alanlarıyla böyle bir dünyada bakir alanlar oluşturulması ve bu alanlarda balık stoklarının geliştirilmesi hedefleniyor. Sürdürülebilir bir gelecek için israf etmeden, kirletmeden korumak çok önemli." diye konuştu.

Toplantıya, Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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Antalya Blue Panda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kaş Kültür ve Turizm Bakanlığı

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