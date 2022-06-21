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  4. Denizli'de feci kaza! Tonlarcası yola saçıldı

Denizli'de feci kaza! Tonlarcası yola saçıldı

21.06.2022 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Çameli ilçesinde kontrolden çıkan soğan yüklü kamyon virajı alamayarak devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralanırken, tonlarca soğan yola döküldü.

Denizli'de feci kaza! Tonlarcası yola saçıldı

Denizli’de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun virajı alamayarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, tonlarca soğan yola döküldü.

Kaza, Çameli ilçesine bağlı Cevizli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çameli-Fethiye karayolu üzerinde seyir halinde olan ve soğan taşıyan Hasan D. idaresindeki kamyon, sürücünün kontrolünden çıkması sonucu virajı almayarak devrildi.

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TONLARCA SOĞAN YOLA SAÇILDI

Kazada kamyon hurdaya dönerken, tonlarca soğan ise çuval çuval yere döküldü. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucu çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapatılan yol soğanların toplanması ardından trafiğe açıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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