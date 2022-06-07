HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Denizli'de şaşkına çeviren üstsüz alışveriş! Yarı çıplak markete girdi, kameralar saniye saniye kaydetti

Denizli'de şaşkına çeviren üstsüz alışveriş! Yarı çıplak markete girdi, kameralar saniye saniye kaydetti

07.06.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de bir markete giren yarı çıplak kadın, şaşkına çevirdi. Pamukkale ilçesinde yaşanan olayda üstsüz bir şekilde alışveriş yapıp, kasadan ödemesini gerçekleştiren kadın daha sonra marketten çıktı. Yarı çıplak vaziyette alışveriş yapan kadına ait güvenlik kamerası kayıtlarının, marketteki görevliler tarafından sosyal medyada paylaşılması sonrası güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Adresinde bulunamayan ve il dışında olduğunu söyleyen kadın, ifadesi alınmak üzere karakola davet edildi.

Denizli'de şaşkına çeviren üstsüz alışveriş! Yarı çıplak markete girdi, kameralar saniye saniye kaydetti

Olay, önceki gün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Denizli'nin Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; marketin önüne yanaşan taksiden üstsüz bir şekilde inen kadın, hiçbir bir şey yokmuş gibi aynı şekilde içeriye girdi. Görenlerin şaşkına döndüğü kadın, yarı çıplak bir şekilde marketten alışveriş yapmaya başladı. Hayrete düşen markette çalışanı ve müşteriyi aldırış etmeyen üstsüz kadın, gayet rahat tavırlarıyla alışverişini yaptıktan sonra geldiği taksiye binerek bölgeden uzaklaştı.

Screenshot_4

MARKET ÇALIŞANI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Yarı çıplak vaziyette alışveriş yapan kadına ait güvenlik kamerası kayıtlarının, marketteki görevliler tarafından sosyal medyada paylaşılması sonrası güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Araştırma sonucunda taksiciye ulaşan güvenlik güçleri, üstsüz bir şekilde markete giren kadının kimliğini tespit etti. Adresinde bulunamayan ve il dışında olduğunu söyleyen kadın, ifadesi alınmak üzere karakola davet edildi.

SON DAKİKA: Bebek sahilinde ahlak dışı görüntüler büyük tepki çekmişti! Akla zarar savunma: 'Dans ediyorduk'SON DAKİKA: Bebek sahilinde ahlak dışı görüntüler büyük tepki çekmişti! Akla zarar savunma: 'Dans ediyorduk'

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Partisinin oy oranını verip ekledi: Seçimden sonra hatırlatınPartisinin oy oranını verip ekledi: Seçimden sonra hatırlatın
Tanju Özcan bu kez attığı DM'le gündeme geldi! Silahına el konulduTanju Özcan bu kez attığı DM'le gündeme geldi! Silahına el konuldu
İstanbul'da ünlü zincir markette akılalmaz görüntü! 'Böyle bir şey olabilir mi ya, şaka gibi…'İstanbul'da ünlü zincir markette akılalmaz görüntü! 'Böyle bir şey olabilir mi ya, şaka gibi…'
Anahtar Kelimeler:
Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

0,99 kredi faizi ve 60 ay vade! Erdoğan duyurdu...

0,99 kredi faizi ve 60 ay vade! Erdoğan duyurdu...

Benzin ve motorine bir zam daha geliyor!

Benzin ve motorine bir zam daha geliyor!

Tansu Çiller'den flaş çıkış: Bunlar beni dehşete düşürüyor

Tansu Çiller'den flaş çıkış: Bunlar beni dehşete düşürüyor

Eller tetikte, Türkiye'den gelecek emri bekliyorlar

Eller tetikte, Türkiye'den gelecek emri bekliyorlar

110 bin kişiyi bu görüntülerle tuzağa düşürmüşler

110 bin kişiyi bu görüntülerle tuzağa düşürmüşler

Antalya Serik’te büyük saygısızlık!

Antalya Serik’te büyük saygısızlık!

İlginizi Çekebilir

Aşklarını savundular! Dolandırıcılık iddialarına aldırmadılar

Aşklarını savundular! Dolandırıcılık iddialarına aldırmadılar

Arkadaşını ifşa etti! "Sevgilimle yatmak için..."

Arkadaşını ifşa etti! "Sevgilimle yatmak için..."

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Empati, sempati, biraz heyecan... Günlük burç yorumları

Empati, sempati, biraz heyecan... Günlük burç yorumları

Nişan pozu şoke etti! "Bu Meryem mi?"

Nişan pozu şoke etti! "Bu Meryem mi?"

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.