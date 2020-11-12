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Denizli'deki Cennet Tuba Tokbaş cinayetinde yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 08:44 | Son Güncelleme

Denizli’de üniversite öğrencisi kız arkadaşı Cennet Tuba Tokbaş’ı birlikte kaldıkları apartta boğarak öldürdüğü iddia edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'deki Cennet Tuba Tokbaş cinayetinde yeni gelişme

Denizli’de Pamukkale Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği Bölümünde okuyan 22 yaşındaki Cennet Tuba Tokbaş, kaldığı aparta gelen erkek arkadaşı Eray H. tarafından boğularak öldürüldü.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Genç kızın apart odasında ölü bulunmasının ardından polise teslim olan zanlı Eray H., cinayeti itiraf etti.

Kız arkadaşıyla yaşadıkları tartışmanın ardından öfkesine hakim olamadığı için cinayeti işlediğini ve korkuya kapılarak aparttan kaçtığını ifade eden cinayet zanlısı Eray H., Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANNESİ İHBAR ETMİŞ

Öte yandan; cinayet zanlısı Eray H. ile hayatını kaybeden Cennet Tuba Tokbaş’ın 2 aydır apartta birlikte yaşadıkları, zanlının olayın ardından durumu annesine aktarmasıyla olayın ortaya çıktığı ve Eray H’nin öz annesinin ihbarıyla yakalandığı ortaya çıktı.

(İHA)

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