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  4. Deprem bedduasını duyan yolcular kulaklarına inanamadı! Dolmuşta ücret tartışmasında 'pes' dedirten sözler

Deprem bedduasını duyan yolcular kulaklarına inanamadı! Dolmuşta ücret tartışmasında 'pes' dedirten sözler

25.02.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir minibüs şoförüyle yolcular arasında yaşanan tartışma esnasında şoförün sarf ettiği sözler 'pes' dedirtti. Türkiye'nin yüreğini yaralayan depremler sonrası şoförün "İnşallah deprem olur da altında kalırsınız" bedduasını duyan yolcular anında tepki gösterdi.

Deprem bedduasını duyan yolcular kulaklarına inanamadı! Dolmuşta ücret tartışmasında 'pes' dedirten sözler

Türkiye depremin yaralarını sarmaya çalışırken minibüs şoförünün bedduasını duyanlar kulaklarına inanamadı. Ücretini vermeyen yolcular olduğunu belirten sürücüyle yolcular arasında hararetli bir tartışma yaşandı.

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ŞOFÖR: "ŞEREFSİZLİK YAPMASIN O ZAMAN"

Kıraç-Kuruçeşme seferi yaptığı kaydedilen minibüste ücret tartışması yaşanırken şoför ile yolcular arasında şöyle bir diyalog geçti:

+Şerefsiz diyorsun, bu küfür değil mi?
-Tamam, şerefsizlik yapmasın o zaman.
+Ama 1 kişi yaptı, millete hep şerefsiz diyorsun.
-Yoo, 5 kişiden ücret almadık ağabey. Verecek, namussuzluk yapmayacak. Ağzımı iyice bozdurma benim.

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"TÖVBE ESTAĞFURULLAH, NE BİÇİM BEDDUA EDİYOR"

Şoför devamında "4 kişi daha ücretini göndersin" diye yolculara seslendi. Devamında ise dolmuş hareket halindeyken yüksek sesle "İnşallah deprem olur da altında kalırsınız" dedi.

Bunun üzerine yolculardan "Tövbe estağfurullah, ne biçim beddua ediyor" sesleri yükseldi.

Bir vatandaş ise "Depremde ölenlerin hepsi suçlu muydu arkadaşım" ifadelerini kullandı.

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deprem Minibüs

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