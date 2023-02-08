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Deprem bölgelerine nasıl yardım edilir? Depremzedeler için İstanbul'da yardım toplanan noktalar!

08.02.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan deprem tüm Türkiye'yi derinden yaraladı. Can kaybı sayısı 6 bin 234'e yükseldi. Birçok kişi depremzedeler için kolları sıvadı. Peki, deprem bölgelerine nasıl yardım edilir? İşte, Depremzedeler için İstanbul'da yardım toplanan noktalar....

Deprem bölgelerine nasıl yardım edilir? Depremzedeler için İstanbul'da yardım toplanan noktalar!

Deprem bölgelerine nasıl yardım edileceği dayanışmada bulunmak isteyen vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Çok sayıda vatandaş depremzedeler için harekete geçti. Depremzedeler için İstanbul'da yardım toplanan noktalara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DEPREM BÖLGELERİNE NASIL YARDIM EDİLİR?

Kıyafet yardımı için Kızılay'ın ilçelerde bulunan yardım kutuları kullanılabilmektedir.

Maddi yadım için AFAD'ın yaptığı duyuruda yer alan banka hesap numaralarını kullanarak depremzedelere bağışta bulunabilirsiniz.

AFAD DEPREM BAĞIŞ KAMPANYASI İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL’DA DEPREMZEDELER İÇİN YARDIM TOPLANAN YERLER

Arnavutköy: Arnavutköy Kapalı Spor Salonu

Avcılar: Firuzköy Atatürk Stadı

Bağcılar: Bağcılar Gençlik Merkezi

Bahçelievler: Kongre ve Nikâh Sarayı

Bakırköy: Atatürk Spor ve Yaşam Köyü Spor Salonu

Bayrampaşa: Semih Erden Spor Kompleksi

Beşiktaş: Mustafa Kemal Merkezi

Beylikdüzü: Pazar İstanbul

Büyükçekmece: Belediye Hizmet Binası

Çekmeköy: Adnan Menderes Kültür Merkezi

Esenler: Tekstilkent E Girişi

Esenyurt: Kültür Merkezleri

Fatih: Topkapı Afet Yardım Çadırı

Gaziosmanpaşa: Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu/Spor Kompleksi

Güngören: Güngören Spor Kompleksi / Köyiçi Spor Kompleksi Otoparkı

Kadıköy: Belediye Başkanlık Binası/Evlendirme Dairesi

Kağıthane: Kağıthane Nikâh Salonu/Kültür Merkezleri

Küçükçekmece: Cennet Kültür Merkezi

Kartal: Kartal Ekolojik Pazar

Maltepe: Yalçın Kızılay Spor Merkezi/Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi

Pendik: Belediye tesisleri

Sancaktepe: Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi, Kadir Topbaş Kültür Merkezi

Sarıyer: Ayazağa Rauf Denktaş Kültür Merkezi/Ferahevler Fen İşleri Müdürlüğü/Ana Hizmet Binası

Silivri: Yaşar Kemal Sergi Salonu

Sultanbeyli: Sultanbeyli Spor Salonu/Kent Meydanı

Sultangazi: Özdemir Bayraktar Kültür Merkezi

Şişli: Belediye Hizmet Binası

Tuzla: AFAD Tuzla Kriz Merkezi

Ümraniye: Belediye Kapalı Pazar Alanı

Zeytinburnu: Belediye Atölye ve Garajlar Şefliği.

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