Deprem bölgelerine nasıl yardım edilir? Depremzedeler için İstanbul'da yardım toplanan noktalar!

Deprem bölgelerine nasıl yardım edileceği dayanışmada bulunmak isteyen vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Çok sayıda vatandaş depremzedeler için harekete geçti. Depremzedeler için İstanbul'da yardım toplanan noktalara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Kıyafet yardımı için Kızılay'ın ilçelerde bulunan yardım kutuları kullanılabilmektedir.
Maddi yadım için AFAD'ın yaptığı duyuruda yer alan banka hesap numaralarını kullanarak depremzedelere bağışta bulunabilirsiniz.
AFAD DEPREM BAĞIŞ KAMPANYASI İÇİN TIKLAYINIZ
Arnavutköy: Arnavutköy Kapalı Spor Salonu
Avcılar: Firuzköy Atatürk Stadı
Bağcılar: Bağcılar Gençlik Merkezi
Bahçelievler: Kongre ve Nikâh Sarayı
Bakırköy: Atatürk Spor ve Yaşam Köyü Spor Salonu
Bayrampaşa: Semih Erden Spor Kompleksi
Beşiktaş: Mustafa Kemal Merkezi
Beylikdüzü: Pazar İstanbul
Büyükçekmece: Belediye Hizmet Binası
Çekmeköy: Adnan Menderes Kültür Merkezi
Esenler: Tekstilkent E Girişi
Esenyurt: Kültür Merkezleri
Fatih: Topkapı Afet Yardım Çadırı
Gaziosmanpaşa: Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu/Spor Kompleksi
Güngören: Güngören Spor Kompleksi / Köyiçi Spor Kompleksi Otoparkı
Kadıköy: Belediye Başkanlık Binası/Evlendirme Dairesi
Kağıthane: Kağıthane Nikâh Salonu/Kültür Merkezleri
Küçükçekmece: Cennet Kültür Merkezi
Kartal: Kartal Ekolojik Pazar
Maltepe: Yalçın Kızılay Spor Merkezi/Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi
Pendik: Belediye tesisleri
Sancaktepe: Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi, Kadir Topbaş Kültür Merkezi
Sarıyer: Ayazağa Rauf Denktaş Kültür Merkezi/Ferahevler Fen İşleri Müdürlüğü/Ana Hizmet Binası
Silivri: Yaşar Kemal Sergi Salonu
Sultanbeyli: Sultanbeyli Spor Salonu/Kent Meydanı
Sultangazi: Özdemir Bayraktar Kültür Merkezi
Şişli: Belediye Hizmet Binası
Tuzla: AFAD Tuzla Kriz Merkezi
Ümraniye: Belediye Kapalı Pazar Alanı
Zeytinburnu: Belediye Atölye ve Garajlar Şefliği.