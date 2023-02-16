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Deprem bölgesi Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerine geçici barınma alanları kuruluyor

16.02.2023 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un koordinatörlüğündeki Gaziantep’te, Bakanlığa bağlı TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü’nün çalışmaları Nurdağı ve İslahiye başta olmak üzere tüm kent genelinde aralıksız devam ediyor.

Deprem bölgesi Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerine geçici barınma alanları kuruluyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un “asrın felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından koordinatörlüğünü yürüttüğü Gaziantep’te çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bakanlığa bağlı TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle Nurdağı ve İslahiye ilçelerine toplam 495 bin metrekarelik 4 ayrı alanda 32 bin 500 kişinin yaşayacağı geçici barınma alanlarının çalışmaları başlatıldı. Yığma yapı, prefabrik ve konteynerlerden oluşacak geçici barınma alanlarında, çocuk oyun alanları, anaokulu, okul, cami, spor alanları, sosyal tesis ve sağlık tesisi yer alacak… Geçici barınma alanlarının yanı sıra kalıcı konutlar için de çalışmaları başlatan Bakan Kurum, depremlerden etkilenen illere giderek buralarda yaptığı koordinasyon toplantılarında, yeni yerleşim alanlarının belirlenmesine ilişkin istişarelerde de bulunuyor. Bakanlık, yeni yerleşim alanları için mikrobölgeleme ve zemin etüdü çalışmalarını da başlattı. Bakan Murat Kurum, kurulacak geçici barınma alanlarının yanı sıra kalıcı konutlar için de çalışmaların başlatıldığını belirtti.

AA-20230216-30322480-30322469-DEPREMIN_ARDINDAN_GAZIANTEPIN_NURDAGI_VE_ISLAHIYE_ILCELERINE_GECICI_BARINMA_ALANLARI_KURULUYOR

“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede görev yapan ekiplerin yoğun çaba harcadığı Gaziantep genelinde, depremzedeler için TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle yapılacak geçici barınma alanlarının yığma yapı, prefabrik ve konteynerlerden oluşacağı açıklandı.

AA-20230216-30322480-30322470-DEPREMIN_ARDINDAN_GAZIANTEPIN_NURDAGI_VE_ISLAHIYE_ILCELERINE_GECICI_BARINMA_ALANLARI_KURULUYOR

"ALTYAPILAR YAPILDI, ZEMİN DÜZLEŞTİRME ÇALIŞMALARI BİTTİ, KONTEYNERLER GETİRİLDİ"

Nurdağı ilçesinde yer alan geçici barınma alanı, 2 ayrı alanda toplam 305 bin metrekare olarak planlandı. 19 bin kişinin yaşam süreceği ve 3 bin 208 birimden oluşan bu alanlarda, tüm sosyal imkânlar ve donatılar yer alacak. Kurulacak geçici barınma alanları için altyapılar yapıldı, zemin düzleştirme çalışmaları bitti ve konteynerlerin de getirildiği açıklandı.

AA-20230216-30322480-30322471-DEPREMIN_ARDINDAN_GAZIANTEPIN_NURDAGI_VE_ISLAHIYE_ILCELERINE_GECICI_BARINMA_ALANLARI_KURULUYOR

Bakanlık açıklamasında, İslahiye’de içerisinde 2 bin 264 birimin yer alacağı 2 ayrı geçici barınma alanında, 13 bin 500 depremzede yaşayacaktır.

AA-20230216-30322480-30322472-DEPREMIN_ARDINDAN_GAZIANTEPIN_NURDAGI_VE_ISLAHIYE_ILCELERINE_GECICI_BARINMA_ALANLARI_KURULUYOR

Toplam 190 bin metrekare büyüklüğündeki alanlarda, çocuk oyun alanları, anaokulu, okul, cami, spor alanları, sosyal tesis ve sağlık tesisi yer alacaktır.

AA-20230216-30322480-30322473-DEPREMIN_ARDINDAN_GAZIANTEPIN_NURDAGI_VE_ISLAHIYE_ILCELERINE_GECICI_BARINMA_ALANLARI_KURULUYOR

"YENİ YERLEŞİM ALANLARI İÇİN MİKROBÖLGELEME VE ZEMİN ETÜDÜ ÇALIŞMALARI BAŞLADI"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “asrın felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere giderek yaptığı koordinasyon toplantılarında, yeni yerleşim alanlarının belirlenmesine ilişkin istişarelerde bulunuyor. Bakan Murat Kurum, kurulacak geçici barınma alanlarının yanı sıra kalıcı konutlar için de çalışmaların başlatıldığını belirtti.

AA-20230216-30322480-30322474-DEPREMIN_ARDINDAN_GAZIANTEPIN_NURDAGI_VE_ISLAHIYE_ILCELERINE_GECICI_BARINMA_ALANLARI_KURULUYOR

Bakan Kurum’un düzenlediği il koordinasyon toplantılarında, yeni yerleşim alanları için il yöneticileri, belediyeler, milletvekilleri, sivil toplum örgütleri ve akademisyenlerin fikirleri alınıyor. Depremin hasarını en aza indirmek için mikrobölgeleme ve zemin etüt çalışmalarıyla en uygun zemin belirleniyor. Buna göre yeni yerleşim yerlerinin en doğru yere, en doğru zemine, en doğru teknikle yapılabilmesi ve fay hattına olan mesafesine göre alan tespitleri yapılıyor. Bu tespitler sonrası belirlenen yerlerde zemin etüt çalışmaları da başlatıldı.

AA-20230216-30322480-30322475-DEPREMIN_ARDINDAN_GAZIANTEPIN_NURDAGI_VE_ISLAHIYE_ILCELERINE_GECICI_BARINMA_ALANLARI_KURULUYOR

Çalışmalar kapsamında alanlardan belirlenen numuneler incelenerek zeminin yerleşim için uygun olup olmadığı tespit edilebilecek.

AA-20230216-30322480-30322476-DEPREMIN_ARDINDAN_GAZIANTEPIN_NURDAGI_VE_ISLAHIYE_ILCELERINE_GECICI_BARINMA_ALANLARI_KURULUYOR

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Anahtar Kelimeler:
deprem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

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