Deprem bölgesinde kalıcı konutların temeli atılıyor! Bakan Kurum: Şehirlerimizi ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kahramanmaraş'ta 'Pazarcık Depremi Sonrası 17 bin 902 Afet ve Köy Konutu İlk Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:



Ramazan'ın ilk gününü hep birlikte burada sizlerle birlikte idrak ediyoruz. Milli mücadelenin şehri Kahramanmaraş'ımızdayız. Cumhurbaşkanlığımız liderliğinde yeniden yükselecek Anadolu'muz için bir aradayız.

Dirençli Kahramanmaraş için felaketten 46 gün sonra Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yeni konutlarımızın temellerini atacağız. Cumhurbaşkanım, zat-ı aliniz son 21 yılda gece, gündüz, kar kış demeden aziz milletimizin yanında oldunuz.

Bu millet ne zaman dara düşse ilk eli uzatan siz oldunuz. En büyük umudu, destekçisi sizler oldunuz. Milletimizle beraber yol yürüdünüz. Bizler de bu kutlu yolda sizlerin göstermiş olduğu yolda bir rehberle birlikte yol yürüdük. Bizler de sizlerin liderliğinde her zaman devlet millet içindir anlayışıyla hep milletimizin yanında olduk.

Hiçbir büyük afet sonrasında devletimiz yine burada olduğu gibi bütün imkanlarıyla hep afetzede kardeşlerimizin yanında oldu. Yardım, arama kurtarmadan insani yardıma enkaz kaldırma geçici barınmaya kadar devletimizin seferberlik ruhuyla çalışmalarını sürdürdü ve sürdürmeye devam edecek.

Her afette aziz milletimize sözler verdiniz. Dediniz ki 1 yılda güvenli konutlara kavuşturacağız dediniz. Mevsim şartına aldırış etmeden tüm ekibimizle durmaksızın canla başla çalıştık ve güvenli konutlarımızı afetzedelere teslim ettik.

20 yılda 1 asırlık yatırım yaptıysak 3,3 milyon konutumuzu nasıl konutlarımızı teslim ettiysek aynı anlayışla 11 ilimiz için çalışacağız. Anadolu için yükselen Anadolu için tarihten aldığımız ilhamla 11 ilimizi kendi kimliği tarihi dokusuyla sanayisiyle kültürüyle yeniden ayağa kaldırmak için çalışacağız.

Bilim insanlarımızın ışığında Kahramanmaraş'ımızı inşa edeceğiz. Tıpkı önceki afetlerde olduğu gibi 1 yıl içinde cami, park, bahçe, okullarıyla, konutlarımızı yeşil alanlarıyla birlikte afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Afetin acılarını devlet millet hep birlikte saracağız.