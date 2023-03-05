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Deprem bölgesinde skandal iddia: Yardım malzemelerini Tekirdağ'daki evine götürdü! Emniyet personeli hakkında Valilikten açıklama geldi

05.03.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin dört bir yanından insanlar Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgedekilere yardım etmek için var gücüyle çabalarken yardım malzemelerini alıp Tekirdağ'daki evine getirdiği öne sürülen emniyet personeliyle ilgili Tekirdağ Valiliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada söz konusu personelin açığa alındığı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Deprem bölgesinde skandal iddia: Yardım malzemelerini Tekirdağ'daki evine götürdü! Emniyet personeli hakkında Valilikten açıklama geldi

Deprem sonrası Kahramanmaraş'ta görevlendirildi, iddiaya göre bölgeden dönerken yanına yardım malzemelerini de aldı. Hakkındaki iddialar tepki toplayan emniyet personeliyle ilgili yaşanan gelişmeyi Tekirdağ Valiliği duyurdu. O personel açığa alınırken adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Cumhuriyet Başsavcılığından itiraz geldi.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta görevlendirilen bir emniyet personelinin, afet bölgesinden dönerken depremzedeler için gönderilen bazı yardım malzemelerini beraberinde getirerek ikametinde bulundurduğuna dair ihbarlar üzerine idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

BAŞSAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmış ve işten el çektirilerek açığa alınmıştır. Akabinde hemen Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen personel, mahkemeye çıkarılmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Ancak bu karara Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca itirazda bulunulmuştur. Olay, valiliğimiz ve emniyetimiz tarafından yakinen takip edilmektedir. Devletimiz, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün kurumlarıyla suç ve suç işleyenlerin üzerine kararlılıkla gitmeye devam edecektir."

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(AA)

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