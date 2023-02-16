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Deprem enkazının altından onlarca saat sonra çıkarıldı! İlk isteği ise...

16.02.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 çocuk annesi Elif Kazan, Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından enkazın altından 120 saat sonunda çıkarıldı. Ekiplerin adeta iğneyle kuyu kazarak ulaştığı Kazan, çıkarıldığında ilk isteğinin su ve soğuk ayran olduğunu söyledi. Enkazın altında susuzluk çektiği için Allah’a dua edip su istediğini söyleyerek Kazan geçirdiği korku dolu anları da anlattı.

Deprem enkazının altından onlarca saat sonra çıkarıldı! İlk isteği ise...

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yaşayan Kazan ailesi 7,6 büyüklüğündeki ikinci depreme ikamet ettikleri 2 katlı binada yakalandı. 2 çocuk annesi Elif Kazan depremin etkisiyle yıkılan apartmanın enkazında kaldı. Enkaz üzerinde arama kurtarma çalışması yürüten ekipler, adeta iğneyle kuyu kazarak depremin 120. saatinde Elif Kazan’a ulaşmayı başardı. İki çocuk annesi Elif Kazan, bulunduğu yerden sağlıklı bir şekilde çıkarıldı ve Kahramanmaraş'ta yapılan ilk sağlık müdahalesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Korku dolu anları anlatan Kazan, enkazın altında dilinin damağının kuruduğunu söyleyerek, canının su ve soğuk ayran istediğini söyledi.

“ALLAH’IM BANA NE OLUR SU GÖNDER DİYE DUA ETTİM”

Elif Kazan, enkazın altında susuzluk çektiği için Allah’a dua edip su istediğini belirterek, “Elbistan’da, öğleden sonra 1 buçukta yaşanan depreme yakalandım. Yatak odasına geçmiştim bir anda tavan üstüme çöktü. Evimiz 2 katlı ben alt katta, kayınbabamlar üst katta oturuyordu. 5 gün boyunca enkazın altında kaldım. Dışarıdaki insanların sesini duyuyordum ben de aşağıdan cevap veriyordum beni kurtarın diye fakat onlar beni duymuyormuş. Gözümün önüne perde indi biraz uyumuşum. Dolabın alt kısmında kalmışım. Dilim damağım kurudu o anlarda canım bir bardak su ve soğuk ayran istedi. Allah’ım bana ne olur su gönder diye dua ettim” diye konuştu.

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“ALLAH BENİ İKİ ÇOCUĞUMA BAĞIŞLADI”

Kazan, iki çocuğu olduğunu ve Allah’ın kendisini çocukları için bağışladığını söyleyerek, “Dilim damağım kuruduğu için yutkunamıyordum ve cevap veremiyordum. Beni kurtarın diye bağırıyordum gözümün önü perdeleniyor cevap veremiyordum. Ekipler enkazın üstüne geldiklerinde çalışmaların sesi aşağıya geliyordu. Kurtardık diye sevinmelerini duydum. Elif hanıma su getirin dediler. Kafayı kaldırdığımda insanların başımda toplandığını gördüm. Ailem kurtuldu sadece enkaz altında ben kaldım.

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"BURAYA GELİNCE BİR AYRAN İSTEDİM BİR SU İSTEDİM"

Şu an sağlık durumum, bacağımda başımda ve vücudumun farklı yerlerinde ezikler var. Buraya gelince bir ayran istedim bir su istedim. Allah beni iki çocuğuma bağışladı” dedi. (İHA)

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