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  4. Deprem felaketinin 13'üncü gününde yeni görüntüler ortaya çıktı

Deprem felaketinin 13'üncü gününde yeni görüntüler ortaya çıktı

18.02.2023 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin şiddeti Adıyaman’ın Kahta ilçesinde güvenlik kameralarına yansıdı.

Adıyaman’da binlerce yapının yıkılmasına ve hasar görmesine neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde depremin şiddeti güvelik kameralarına yansıdı. Yaşanan depremin şiddetini gösteren yeni görüntüler otaya çıktı. Adıyaman’ın Kahta ilçesi Çobanbey Mahallesinde bir inşaatın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, deprem anında önce sarsıntı oluyor ve ilçenin ışıkları sönüyor. Gökyüzünde ışık patlaması meydana geliyor. Deprem esnasında sarsıntının ne kadar büyük olduğu açıkça kameralara yansıyor.

(İHA)

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deprem Adıyaman

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