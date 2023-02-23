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Deprem felaketinin ardından 24 sene geçti ama... Deniz kabuklarını böyle çıkardılar! 'Dilim söylemeye varmıyor ama...'

23.02.2023 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarıklar, çatlaklar ve deniz kumu... Aradan geçen 24 senede değişen hiçbir şey yok! Burası İstanbul Avcılar! Muhabir Seyma Kan, 1999 depreminde Avcılar'da 270 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken bölgedeki binaları inceledi. Bölgedeki binaların büyük çoğunluğunda deniz kumu bulunduğu ortaya çıktı. Mahalleli korkularını dile getirdi.

Deprem felaketinin ardından 24 sene geçti ama... Deniz kabuklarını böyle çıkardılar! 'Dilim söylemeye varmıyor ama...'

Tv 100 moderatörü haberi sunarken 'Dilim söylemeye varmıyor ama Avcılar'daki manzara hiç iç açıcı değil. 1999'da felaketi yaşayan Avcılar'da aradan geçen 24 yılda durum kötü. Mahalleli deprem nedeniyle endişe yaşıyor' ifadelerini kullandı.

1999'DA FELAKETİ YAŞAYAN AVCILAR'DA DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK

Muhabir Seyma Kan, 1999 depreminde Avcılar'da 270 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken bölgedeki binaları inceledi. Bölgedeki binaların büyük çoğunluğunda deniz kumu bulunduğu ortaya çıktı.

Pas tutmuş demirler açık durumda duruyor, kolonun içinde de beton değil deniz kumu var. Hatta bazı binaların içinde deniz kabukları bile var. 1999 depreminden önce yapılmış binalar büyük bir endişeyle yaşıyor.

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'5 AY ÖNCE YIKIM KARARI ÇIKTI, NE GELEN VAR NE GİDEN...'

Avcılar Ambarlı'da yaşayan mahalleli korku dolu geceler geçirdiklerini özellikle Kahramanmaraş'taki deprem sonrasında panik yaşadıklarını dile getiriyor. Evi 1999 depreminden önce yapılan ve karot sonucu 'riskli' çıkan kadın ise '5-6 ay önce geldiler karot aldılar. Sonucu yıkım kararı çıktı ne gelen var ne giden biz de öyle bekliyoruz. Banyomun kolonları neredeyse ortadan ikiye ayrıldı' dedi.

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