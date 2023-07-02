Deprem konutları ne zaman teslim edilecek, hangi tarihte? Bakan Özhaseki'den son dakika deprem konutları açıklaması

Deprem konutları ile ilgili son dakika açıklaması Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından yapıldı. Deprem konutları teslim tarihi belli oldu. Bakan Özhaseki tarafından yapılan açıklamanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte deprem konutları teslim tarihi...

DEPREM KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Deprem konutları teslim tarihi hakkında açıklama yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İlk etapta 180 bin civarında ihale yapıldı. Bunların teslimatları Ekim,Kasım, Aralık ayı gibi yapılacak ve ilk hak sahibi vatandaşlarımız, o yerlere gidip o güvenli konutlarına kavuşacak."

