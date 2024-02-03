HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Deprem konutlarında sona gelindi! İlk anahtar teslimini bugün Erdoğan yapacak…

Deprem konutlarında sona gelindi! İlk anahtar teslimini bugün Erdoğan yapacak…

03.02.2024 07:33 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 6 Şubat deprem felaketinin yaralarını sarmaya devam ediyor. Depremin üzerinden 1 yıl geçmesine günler kala bölgede beklenen önemli bir adım daha bugün atılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 Şubat depremlerinin ardından ilk etapta inşa edilen deprem konutlarının teslimine başlanıyor. İlk kura çekim ve anahtar teslim töreni, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da gerçekleştirilecek.

Deprem konutlarında sona gelindi! İlk anahtar teslimini bugün Erdoğan yapacak…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremleri sonrasında inşa edilen deprem konutlarının son görüntülerini paylaştı. Bakanlık tarafından depremden etkilenen illerde inşa edilen 46 bin konut, şubat ayının ilk günlerinde kurayla hak sahiplerine teslim edilecek.

Önümüzdeki iki ay içinde teslim edilen konut sayısı 75 bine ulaşacak.

3

İlk kura çekim ve anahtar teslim töreni, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Şubat pazar günü de Gaziantep’te inşa edilen deprem konutlarının teslim törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki hafta içi ise Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ’da düzenlenecek anahtar teslim törenlerine katılacak.

2

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremden etkilenen diğer illeri de ilerleyen günlerde ziyaret etmesi bekleniyor.

4
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakkari'de 4,3 büyüklüğünde deprem!Hakkari'de 4,3 büyüklüğünde deprem!
ABD, üs saldırısına karşılık Irak ve Suriye'de saldırılarına başladı! Biden'dan açıklama ABD, üs saldırısına karşılık Irak ve Suriye'de saldırılarına başladı! Biden'dan açıklama
CHP onay vermemişti! Bağımsız aday olduCHP onay vermemişti! Bağımsız aday oldu
Anahtar Kelimeler:
TOKİ Hatay Recep Tayyip Erdoğan 6 şubat deprem konutları
En Çok Okunan Haberler
Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu

Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu

Emre Kılınç, Taylan Antalyalı ve Okan Kocuk'u suçladı!

Emre Kılınç, Taylan Antalyalı ve Okan Kocuk'u suçladı!

'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!

'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!

ABD, üs saldırısına karşılık Irak ve Suriye'de saldırılarına başladı! Biden'dan açıklama

ABD, üs saldırısına karşılık Irak ve Suriye'de saldırılarına başladı! Biden'dan açıklama

Fatih Portakal'dan canlı yayında çok konuşulacak sözler! "Böyle giderseniz duvara toslarsınız beyler"

Fatih Portakal'dan canlı yayında çok konuşulacak sözler! "Böyle giderseniz duvara toslarsınız beyler"

Sevgili dehşeti! Önce kız arkadaşını, sonra kendini vurdu

Sevgili dehşeti! Önce kız arkadaşını, sonra kendini vurdu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.