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Deprem mi oldu? 8 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

08.10.2022 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 8 Ekim 2022 Cumartesi günü vatandaşlar tarafından merak konusu olurken Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini paylaştı. Yaşadıkları şehirde sarsıntı hisseden vatandaşlar arama motorlarında son depremler listesini araştırıyor. Peki, 8 Ekim Cumartesi deprem mi oldu? İşte 8 Ekim 2022 Cumartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Deprem mi oldu? 8 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından yakından takip edilirken AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 8 Ekim 2022 Cumartesi gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Peki, deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? İşte 8 Ekim 2022 Cumartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! 8 EKİM 2022 CUMARTESİ

2022.10.08 05:25:28 40.3092 26.1275 2.3 -.- 1.5 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.10.08 04:28:46 40.7733 42.8150 19.5 -.- 2.2 -.- CULLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.10.08 04:27:53 38.9648 44.2310 83.3 -.- 1.9 -.- YUKARIBALCIKLI-OZALP (VAN) İlksel
2022.10.08 04:26:32 40.2887 26.1417 19.6 -.- 1.7 -.- KEMALYERI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.10.08 03:40:09 38.6703 43.1030 5.0 -.- 2.4 -.- VAN GOLU İlksel
2022.10.08 03:40:00 38.5520 31.5293 3.3 -.- 2.0 -.- PAZARKAYA-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2022.10.08 03:08:18 36.1568 29.7283 17.3 -.- 1.8 -.- BOGAZCIK-KAS (ANTALYA) İlksel
2022.10.08 02:40:31 37.0848 28.3848 5.9 -.- 1.9 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.10.08 01:46:23 40.1242 41.7052 8.0 -.- 1.4 -.- CALIYAZI-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2022.10.08 01:26:35 37.2598 27.8750 12.8 -.- 1.8 -.- KALINAGIL-MILAS (MUGLA) İlksel
2022.10.08 01:07:14 37.2610 27.8867 11.4 -.- 2.0 -.- CAMLIBELEN-MILAS (MUGLA) İlksel
2022.10.08 00:54:17 37.2805 28.0298 5.0 -.- 1.6 -.- YAYLA-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2022.10.08 00:18:33 37.1305 28.4270 15.7 -.- 1.4 -.- ULA (MUGLA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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