Deprem mi oldu? En son deprem ne zaman, nerede oldu? 7 Ocak 2023 Kandilli ve AFAD SON DEPREMLER listesi!

Son dakika deprem ile ilgili araştırmalar yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Deprem sarsıntılarının yaşanması ile birlikte 'az önce deprem mi oldu, deprem nerede kaç şiddetinde?' sorularına yanıt aranıyor. Depremlerin merkez üsleri ve şiddetleri Kandilli Rasathanesi - AFAD resmi internet siteleri üzerinden anlık olarak yayınlanıyor. İşte son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (7 OCAK 2023 CUMARTESİ)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2023.01.07 09:01:14 39.3762 26.2263 11.8 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 09:00:41 39.3887 26.2160 6.7 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 08:40:19 39.3938 26.2227 5.8 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 08:35:16 39.3827 26.2410 15.1 -.- 2.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 08:26:59 39.3767 26.2432 5.4 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 08:17:30 39.4060 26.2342 9.8 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 08:02:37 39.3655 26.2257 10.6 -.- 2.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 07:56:35 39.3897 26.2102 5.2 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 07:52:11 39.3752 26.2613 10.6 -.- 2.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 07:40:32 39.3732 26.2262 11.3 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 07:34:21 39.3848 26.2078 13.5 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 07:27:33 39.3832 26.2440 11.0 -.- 2.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 07:16:59 39.3820 26.2577 9.1 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 06:30:59 40.8210 31.0940 8.6 -.- 1.5 -.- BAHCEKOY-(DUZCE) İlksel

2023.01.07 06:24:54 39.3817 26.2527 11.4 -.- 2.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 06:24:09 39.3943 26.2185 13.7 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 06:13:24 39.3982 26.2117 12.2 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 06:09:01 38.4585 38.7925 15.7 -.- 1.9 -.- HABIPUSAGI-BASKIL (ELAZIG) İlksel

2023.01.07 05:54:12 39.3925 26.2483 12.8 -.- 4.1 4.0 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 05:10:18 39.3810 26.2598 10.3 -.- 2.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 05:01:53 39.3785 26.2603 10.0 -.- 3.6 3.6 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 04:59:21 39.3790 26.2187 14.6 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 04:52:57 39.3728 26.2807 11.2 -.- 5.1 5.0 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 04:25:09 40.7897 31.0887 9.1 -.- 1.5 -.- KUSACMASI-(DUZCE) İlksel

2023.01.07 04:03:42 38.5610 39.2227 5.0 -.- 1.6 -.- KUYULU-(ELAZIG) İlksel

2023.01.07 03:04:38 35.9795 28.3260 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2023.01.07 02:55:35 37.8822 27.2455 9.3 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 02:51:16 37.8718 27.2525 13.3 -.- 1.2 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel

2023.01.07 02:40:49 36.9933 27.6868 8.0 -.- 1.7 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel

2023.01.07 02:22:15 37.8913 27.2497 5.8 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 02:02:06 40.6722 30.4215 16.4 -.- 1.4 -.- KEMALIYE-ARIFIYE (SAKARYA) İlksel

2023.01.07 01:20:06 37.9148 27.2343 5.3 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 01:10:49 40.6910 30.4240 13.4 -.- 1.4 -.- KEMALIYE-ARIFIYE (SAKARYA) İlksel

2023.01.07 01:02:59 37.9018 27.1727 5.0 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 00:24:11 36.9547 27.3697 10.3 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.01.07 00:20:18 37.8958 27.2543 5.6 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 00:13:23 35.5843 25.8390 5.3 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.01.07 00:10:59 35.5297 25.8050 5.4 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.01.07 00:08:50 37.8670 27.2205 4.7 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 00:02:01 37.8787 27.2568 4.3 -.- 2.9 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' SORGULAMA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesi yayınlanııyor. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler yer alıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıda bıraktığımız link üzerinden ulaşmanız mümkün.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



